La extraña reaparición de Diosdado Cabello en Venezuela

Este lunes, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reaparició en Venezuela luego de casi un mes de ausencia de la vida pública tras ser diagnosticado con coronavirus.



Cabello anunció el pasado 9 de julio que padecía el nuevo coronavirus y que se aislaría algunos días para cumplir el "tratamiento indicado" por los médicos.



Desde entonces los venezolanos conocieron de los avances de su recuperación a través de su cuenta en Twitter, donde relataba detalles de su "reposo total" y agradecía el "cariño y oraciones" de sus seguidores.

En un intento por disipar las dudas sobre la salud del número dos del chavismo, Cabello y Nicolás Maduro sostuvieron una conversación que fue retransmitida por la televisión estatal. Sin embargo, en pantalla solo aparecía Maduro, y la voz de Diosdado era retransmitida por teléfono.



“Me encuentro en fase de tratamiento. Por eso no puedo salir en video”, dijo Diosdado Cabello, una suspicacia que aprovecharon en redes sociales los internautas para preguntarse por qué Cabello no dio la cara. Incluso, muchos pusieron en tela de juicio que esa fuera realmente la voz de Diosdado.



Ante las suspicacias, el mismo medio venezolano El Nacional publicó en su página web el siguiente titular: 'Las dudas que despertó la voz de Diosdado Cabello en una llamada con Maduro'.



Y a continuación, colgaron dos audios. Uno de la voz de Diosdado en "condiciones normales" y otro durante la conversación con Maduro.

Audio en condiciones normales

Audio del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, @dcabellor, al pueblo de #Venezuela. pic.twitter.com/MCtPW21Ybi — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) July 10, 2020

Conversación que Cabello sostuvo con Maduro

Hay tanto desorden, improvisación y desorganización con la atención a pacientes con Covid19 en Venezuela que Maduro quería hablar con Diosdado y le pasaron el teléfono a un vigilante

JAJAJApic.twitter.com/eSvqL9kSDw — R.D. Branker (@RoryBranker) August 3, 2020

Ante las dudas en redes, Maduro respondió inmediatamente a estas con tono amenazante y alertó que la voz de Cabello cambió "porque está saliendo de una situación de batalla dura y está ronco", al tiempo que criticó a quienes dudaban.



"¿Quién es entonces, (el jefe del Parlamento Juan) Guaidó? ¿Quién es, (el opositor) Leopoldo López? ¿Quién es, (el opositor Henry) Ramos Allup? No sean imbéciles, vale", dijo el mandatario notablemente alterado.



Pero también las palabras de Maduro generaron numerosas reacciones en las redes, que, lejos de transmitir credibilidad, lograron todo lo contrario entre los internautas.



En Twitter fueron numerosas las cuentas que expresaron que ni siquiera las palabras usadas por quien, supuestamente, era Cabello en esa intervención telefónica coinciden con las que él utiliza habitualmente.



