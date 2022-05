Al ser consultado sobre las declaraciones del candidato presidencial de Colombia Gustavo Petro, de querer restablecer las relaciones con Venezuela, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, dijo que "ojalá no vayan a asesinarlo. Que el narcogobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo".



(Lea también: Petro anuncia que reanudará relaciones con Venezuela)



Cabello aseguró que en Colombia "no les importa nada y una vez asesinaron a tres candidatos presidenciales" y enfatizó que la posición de Petro sobre las relaciones era "lógica" porque se trata de países vecinos.

En su acostumbrada rueda de prensa con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) lamentó que Colombia vea a Venezuela como un país enemigo.



"Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere", aseguró.



Cabello insistió en que Colombia debería más bien buscar restablecer relaciones con todos los países de América. Refiriéndose al presidente Duque, el líder chavista dijo que el mandatario prefiere "afiliarse a una cosa que llaman Otán en vez de fortalecer la Unasur".



(En otras noticias: El 'Pollo' Carvajal se ofrece a Colombia para tratar secretos de Estado)



Para el vicepresidente del Psuv, el nuevo mandatario deberá "reacomodar" la vida de los colombianos.



También aseguró que en Colombia han asesinado a 1.279 venezolanos desde el 2016 hasta el 2021. "Se venden al mundo como que están ayudando a Venezuela".



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias