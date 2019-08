Diosdado Cabello niega rumores sobre presuntas reuniones con EE. UU.

Estados Unidos aseguró este lunes que figuras clave del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, le contactan frecuentemente para negociar la salida del mandatario, en un momento de rumores sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el considerado "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello.



Sin embargo, Cabello negó los rumores este martes en una rueda de prensa donde Chris Torchia, corresponsal de la agencia AP que difundió la noticia sobre las posibles conversaciones, le pidió que confirmara una supuesta reunión que tuvo con una persona cercana al Gobierno de EE. UU. en Caracas el mes pasado.

Varias informaciones de prensa, como la publicada este domingo por el portal Axios, afirman que en las últimas semanas hubo contactos entre Cabello y la Casa Blanca a través de intermediarios.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado evitaron corroborar directamente esas informaciones, pero un alto funcionario estadounidense afirmó que "los miembros del círculo interno de Maduro en Venezuela siguen contactando a responsables gubernamentales de EE. UU. mediante varios métodos" este año.



En el mismo sentido, un portavoz del Departamento de Estado indicó a Efe que Maduro "es profundamente consciente de que no puede confiar en su círculo de asesores".

"Si la noticia la sacó AP, quien debe confirmarla es AP, no yo (...). No me pidas que yo confirme lo que sacó tu agencia, eso no es sano. La agencia quiere que confirme la información que sacó: una mentira, una manipulación", respondió Cabello al corresponsal de AP.



