Diosdado Cabello niega que Venezuela apoye a las Farc

El considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo este jueves que Venezuela no tiene "nada" que ver con lo que sucede en Colombia, luego de que el Gobierno de ese país culpara al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, de apoyar a los exlíderes de las Farc que anunciaron que retoman las armas.

"Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia (...) que continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años, y eso no comenzó por culpa de Venezuela, eso comenzó porque en Colombia mataron, la oligarquía mató a Jorge Eliécer Gaitán, ahí empezó.



¿Qué tiene que ver Venezuela? nada", dijo.



En un encuentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con trabajadores internacionales, reiteró que por culpa del conflicto en Colombia, Venezuela recibió "más de cinco millones de hermanos colombianos".



Esta es la primera reacción del chavismo a las acusaciones del Gobierno colombiano, pese a que Maduro encabezó hoy un acto gubernamental.



El que fuera número dos de las Farc, alias "Iván Márquez", cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció este jueves en un video junto con otros exlíderes de esa guerrilla para anunciar que inician "una nueva etapa de lucha" armada.



Al anuncio, el presidente colombiano, Iván Duque, respondió asegurando que el regreso a las armas de exjefes disidentes de las FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano, al que no reconoce como presidente y tacha de dictador.



En su pronunciamiento, Duque afirmó que conversó con el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente legítimo de Venezuela, a quien le pidió respaldo para capturar al "grupo criminal".



Guaidó y la oposición venezolana también acusan a Maduro de estar aliado con estos grupos de guerrilla y han expresado su rechazo a su supuesta presencia en el país.



EFE