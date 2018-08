‘Nos estamos preparando para el éxodo de colombianos a Venezuela’

El presidente de la Asamblea Constituyente y vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, se refirió este fin de semana a las nuevas medidas económicas que se están implementando en Venezuela, entre las que se encuentra el lanzamiento del nuevo ‘bolívar soberano’, que contempla la supresión de los cinco ceros de la moneda.

Cabello dijo que están “preocupados” desde el Gobierno de Maduro, ya que según él, la entrada en vigencia de estas decisiones va a “ocasionar que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela”.



“Nosotros estamos preocupados aquí, lo discutimos en la dirección del partido, esto puede ocasionar que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela (…) la decisión que estamos tomando nosotros aquí puedo ocasionar esto. Nos estamos preparando para recibir otra vez colombianos”, señaló Cabello en una alocución.



En ese instante, el Presidente de la Asamblea Constituyente del vecino país dijo que el presidente Iván Duque ya había anunciado que iba “a aumentar los impuestos a las personas naturales y se los iban a disminuir a las empresas. Parecido acá, ¿verdad? No nos parecemos en nada”.

En la declaración, el segundo al mando del chavismo también se refirió al barco que Estados Unidos enviará a Colombia con ayuda humanitaria para los venezolanos que han llegado al territorio nacional y cuestionó que no lo hubieran llevado hasta Puerto Rico.



“Estados Unidos es experto en no dar la cara, todas las cosas que hacen Estados Unidos se saben 20 años o 30 años después cuando desclasifican los documentos. Ya el mundo conoce como opera el imperialismo norteamericano, conoce cómo ellos actúan. Yo insisto, ¿por qué esa ayuda humanitaria no se la dan a Puerto Rico?, ¿por qué ese barco no está parado en Puerto Rico, atendiendo a los puertorriqueños, que la mitad de la isla está sin luz?”, agregó.

