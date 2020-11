Felipe González quiere un golpe de Estado en Venezuela: Diosdado

El dirigente chavista Diosdado Cabello afirmó este jueves que el expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996) "quiere" que se produzca un golpe de Estado en Venezuela para hacer "negocios" con los nuevos gobernantes de la nación suramericana.



Cabello hizo estas declaraciones durante la emisión semanal de su programa de televisión, tras leer una noticia difundida por un medio de comunicación internacional en la que González criticaba el presunto apoyo de otro expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



"No es que Zapatero apoya al régimen de Maduro, es que el (ex) presidente ha tenido una posición para facilitar el diálogo, para llegar a acuerdos que se respeten", dijo Cabello al comentar la publicación.



"Este no", señaló luego Cabello, considerado el número dos del chavismo, en alusión a Felipe González. "Este lo que quiere es (un) golpe de Estado (en Venezuela) para ver si hace negocios aquí. Este es un pillo, de los pillos del mundo, Felipe González", añadió.



Rodríguez Zapatero ha servido como mediador en las mesas de diálogo entre la oposición y el Gobierno de Maduro, que han terminado sin acuerdos concretos después de que ambas partes se acusaran de forma mutua de incumplir los pactos iniciales.



Felipe González, en cambio, fue un duro crítico de Nicolás Maduro -en el poder desde 2013-, cuya legitimidad como mandatario no reconoce después de que el líder chavista ganara la reelección en unas controvertidas elecciones en mayo de 2018.



El pasado 13 de noviembre, González aseveró durante una conferencia virtual organizada por Nueva Economía Forum que Maduro es "peor que un virus", así como que la "pandemia" de Venezuela "son ellos", en referencia al chavismo, que gobierna el país desde 1999.



"¿Cómo no iban a aprovechar la pandemia?", se preguntó González al recoger las denuncias del opositor venezolano Leopoldo López, que también participaba de la conferencia, sobre las presuntas maniobras del Gobierno de Maduro para ejercer mayor control de la población en el marco de la pandemia.

EFE