Diosdado Cabello acusa a EE.UU. de ordenar renovación de sanciones de la UE a chavistas

La Unión Europea anunció este lunes que prorrogaba hasta mayo de 2024 las sanciones contra funcionarios chavistas, que incluye a altos jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Estas sanciones, a diferencias de algunas de las estadounidenses, son individuales y en su mayoría se trata de congelación de bienes e imposibilidad de mover dinero. Cabello ha respondido diciendo que la decisión de la UE se debe a una orden de Estados Unidos.

Andreina Baduel, hija del general Raúl Baduel. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Durante una rueda de prensa, Cabello rechazó las medidas. "Qué se cree la Unión Europea", dijo acompañado de otros integrantes del partido de gobierno, acusando a EE.UU. de estar detrás. "Vayan a lavarse el paltó", sentenció en una expresión coloquial venezolana.



Al ser interrogado sobre si llegado el 30 de noviembre opositores venezolanos aún seguían inhabilitados y no se liberaban presos políticos, a propósito del plazo dado por EE.UU. , insistió en que no odebeden a presiones.



La lista de las sanciones de la Unión Europea está conformada por chavistas como Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv y diputado de la Asamblea Nacional; Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela.





Iván Hernández Dala, director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Alexander Granko, director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM; Hannover Guerrero, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35 brigada de la Policía Militar.

Maestros y pensionados exigen salarios dignos. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ





Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia; Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica; Tarek William Saab, fiscal general de la República, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, entre otros.





La extensión de las medidas fue aprobada por el Consejo Europeo aunque el Gobierno de España había solicitado que fuesen levantadas las sanciones, luego de que Estados Unidos flexibilizara alguna de las suyas.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS