Diosdado acusa a Colombia de las muertes de militares venezolanos

El dirigente oficialista Diosdado Cabello acusó este martes al Gobierno colombiano de supuestamente estar detrás de la muerte de cuatro militares venezolanos que perecieron tras un combate registrado la semana pasada en una zona fronteriza que ambos países comparten.



"No tenemos duda de que el Gobierno colombiano está detrás de todo eso, la inteligencia colombiana", dijo Cabello en una rueda de prensa al ser consultado sobre el operativo, del que Venezuela informó el domingo a través de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



El oficialista, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró que la FANB está desplegada en todo el territorio bajo "instrucciones precisas" de Nicolás Maduro para "defender" la soberanía nacional.



"No tenemos duda, eso viene desde el Gobierno colombiano que abiertamente ha dicho que hay que cambiar al Gobierno de Venezuela", insistió.

Cabello acusó directamente al mandatario colombiano, Iván Duque, al que tildó de "subpresidente", de estar detrás de estos hechos. "No vamos a permitir la guerra de Colombia, no la queremos aquí, eso es un problema de los colombianos (...) ellos han querido exportar su guerra a Venezuela, como exportan la cocaína de Colombia que la llevan al mundo entero", agregó.



Cuatro militares venezolanos murieron en el combate con un grupo ilegal colombiano que no fue identificado y en el que fueron "neutralizados" tres campamentos, según la información suministrada por la FANB.

Versiones afirman que el enfrentamiento se dio entre la Guardia Nacional de Venezuela y disidencias de las Farc (Foto de archivo). Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Los campamentos estaban ubicados en varios sectores del municipio José Antonio Páez del estado Apure, ubicado en plena frontera con Colombia y "desde donde operaban grupos estructurados de delincuencia organizada que se dedicaban al secuestro, extorsión, narcotráfico y otros ilícitos", señala el escrito.



La información, firmada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, no detalla de qué grupo formaban parte ni tampoco si murieron integrantes de esa banda colombiana, aunque medios locales de la zona informaron de, al menos, 15 fallecidos durante el enfrentamiento.



El estado Apure es limítrofe con el departamento colombiano de Arauca, uno de los grandes bastiones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que el Ejército colombiano ha acusado en varias ocasiones de atacarles desde ambos lados de la frontera.



Como resultado de la operación, agregó la información de la FANB, fueron detenidos cinco "terroristas", a quienes incautaron cinco fusiles de asalto, tres pistolas automáticas, abundantes cartuchos de diferente calibre, uniformes camuflados, equipos audiovisuales y de telefonía, así como variados pertrechos de guerra.



Diversas fuentes de la zona, incluidos medios regionales, aseguran que la operación fue dirigida contra un grupo de disidentes de la antigua guerrilla de las Farc.



