Acuerdos inesperados: las deudas del diálogo entre chavismo y oposición

La primera fase de diálogo entre el chavismo y la oposición terminó con dos acuerdos distantes del conflicto político y neurálgico que se vive en Venezuela y pareciera que el régimen de Maduro dictó la pauta. La defensa por el territorio Esequibo -en disputa con Guyana- y una mesa social que incluye la distribución de vacunas, parecen puntos que poco esperaban los ciudadanos. Nada de elecciones, liberación de presos políticos ni restablecimiento de los derechos democráticos.



“Estoy de acuerdo, lo volvimos a lograr en México” escribió Nicolás Maduro en Twitter. Para Nicolás Maduro, “sentar” a la oposición a dialogar, fue una victoria. Para Juan Guaidó, se ha reconocido la “emergencia humanitaria” y se avanzó en acuerdos que “permitirán” el cese de obstáculos para salvar vidas.



La opinión pública sigue confundida con el resultado de este primer encuentro auspiciado por el Reino de Noruega. No esperaban que uno de los primeros acuerdos fuera sobre la soberanía de Venezuela, en este momento, poco beneficioso para la resolución de la crisis.



Aunque de la oposición no depende entregar los activos en el exterior al régimen venezolano, sino de la comunidad internacional, el jefe de la delegación chavista aplaudió que se avanzara en la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados. Y es que, a través de la instalación de la mesa social para atender los temas de alimentación y salud, que incluye la atención a la pandemia, el gobierno busca acceder al dinero que se les fue retenido por en países como Estados Unidos o el oro que está en Inglaterra cuyos tribunales en principio se lo adjudicaron al gobierno interino de Guaidó.



"¡Estoy de Acuerdo! #LoVolvimosALograrEnMéxico: Sentamos a la oposición para dialogar sobre los temas importantes para el país. El diálogo por la Paz y la recuperación, es un éxito para las y los venezolanos. Todo nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de México." — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 7, 2021

Con este primer acuerdo, el barniz de la legitimidad ha caído sobre el chavismo. Esta ronda “beneficia al gobierno”, al verlos sentados con la oposición, eso llama la atención mundial. Es una ronda que “no beneficia a los venezolanos”, dice a EL TIEMPO el analista político Fernando Spiritto. Para él, ni la vacunación ni el Esequibo son temas para discutir en México, por el contrario, el escenario era para resolver las dificultades de los ciudadanos. “Todos están claros que los problemas del país son responsabilidad del Gobierno”.



Al terminar la reunión, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde leyeron las conclusiones de ambos bandos. Cada uno dio preponderancia a uno de los puntos del acuerdo, nombrados por Noruega de la siguiente manera: “Acuerdo para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba” y “Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano”. La delegación chavista insistió en que recuperar los activos es un paso para atender a los venezolanos, mientras que la oposición mostró disposición para mediar. “Hemos accedido para conversar sobre eso, estamos apenas comenzando”, puntualizó Blyde.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez hablando ayer ante la prensa en Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez

Posibles acciones

Para Luis Vicente León, analista político y director de la encuestadora Datanálisis, esta primera ronda sí es un paso importante en la resolución del conflicto porque ambas partes, que desconfían entre sí, cedieron en cierta medida. Se han liberado de la camisa de fuerza “del todo o nada”, permitiendo avanzar en aspectos como la salud y alimentación.



Es posible que se den algunos “gestos adicionales” que ya han venido ocurriendo, como liberación de presos y habilitaciones políticas, aunque no estén firmadas en el papel, dijo León a este diario.



El analista recalca que de por sí las negociaciones son procesos agotadores cuyos logros están al final de los ciclos y no en el principio, pero es un paso importante que ambas partes hayan reconocido que es necesario revisar los efectos sobre la población de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.



Este es el Comunicado Conjunto entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la Oposición, suscrito en la Mesa de Diálogo en México. Es un día de victoria para todas y todos los venezolanos. #LoVolvimosALograrEnMéxico — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 7, 2021

Pero ver más acciones dependerá de la voluntad del Gobierno. Cristóbal Hernández, director de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (Avencopol) cree que se ha logrado un acuerdo “productivo para Venezuela” siempre y cuando se aterrice y no quede solo en las palabras.



Si se da el trabajo en conjunto para alcanzar soluciones reales a la crisis, “cuyo responsable es el régimen”, es posible avanzar porque se habla de la ayuda humanitaria, la inversión en hospitales y las vacunas para el covid, puntualiza Hernández.



El también director de operaciones de Comunicare Consultores resalta que mientras se mantenga la disposición al diálogo, puede mantenerse un equilibrio, de lo contrario alguno de los dos bandos podría “patear” la mesa y en ese momento se sabrá quien tuvo más poder en el proceso.

La delegación del Gobierno venezolano anunció los primeros dos acuerdos parciales con la oposición tras la segunda fase de negociaciones en Ciudad de México Foto: EFE/José Méndez

Presos políticos y Esequibo

Los familiares de los presos políticos tenían esperanzas en que parte de los primeros anuncios fuera la libertad para quienes están tras las rejas. Hasta la fecha se contabilizan 262 encarcelados por pensar distinto. Lo mismo para parte de la clase política que esperaba más garantías electorales o al menos que quedara plasmado en el papel, de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.



El Foro Penal Venezolano, organización encargada de la defensa de los presos políticos, no tenía expectativas sobre este punto. “En la agenda de esas reuniones en ningún momento estuvo planteado el cese de la prisión” enfatizó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG. Pero además precisa que, aunque se den liberaciones, no hay intenciones reales. “Las excarcelaciones son sustituidas por unas nuevas”, es lo que llaman efecto “puerta giratoria”.



Para la mayoría, la gran sorpresa fue la disputa por el Esequibo. Para la internacionalista Mirna Yonis, a primera vista, esto pudo pasar para excluir otros temas en los que no hay avances. “Cuando no quieres comprometerte, sacas un tema como el Esequibo porque va a haber un acuerdo”.



🗣️ #LoVolvimosALograrEnMéxico



Acuerdos de la segunda ronda de negociaciones entre la Delegación del Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela.



📰📣 Lee y difunde pic.twitter.com/kfmsjfE1Bt — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) September 7, 2021

Otro aspecto interesante es que, en los intentos de diálogo anteriores, fue la oposición quien puso sobre la mesa la disputa territorial, precisamente cuando Dag Nylander, quien funge como mediador de Noruega, era el representante de las Naciones Unidas bajo la figura de buen oficiante en el diferendo con Guyana.

Con Yonis coincide el consultor Cristóbal Hernández. El Esequibo siembre ha sido una “bandera política”. “Era necesario incluir un tema en el que se sientan que puedan manejarse con mayor holgura”.



A nivel simbólico y en defensa de la soberanía nacional, el acuerdo está bien porque se trata de los intereses nacionales, así lo considera Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), pero cree que si era de importancia, pudo irse más allá y crear una mesa nacional así como se hizo con el segundo punto, “ con el propósito de acordar e implementar una estrategia integral” junto a medidas más concretas, incluso con el acompañamiento y asesoría de técnicos y especialistas nacionales e internacionales.



Para el próximo encuentro en México, pautado desde el 24 al 27 de septiembre, los siguientes puntos van sobre el sistema de justicia venezolano. “Esto puede ser un elemento de distracción”, detalla el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Fernando Spiritto. Cree que si evita discutir temas que lleven al cambio político será una ronda más con beneficios para el gobierno.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

