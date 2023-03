Trabajadores en Venezuela habían despertado la esperanza de mejorar sus finanzas, luego de que hace un año, el salario mínimo subiera de $7 bolívares ($1.60 dólares) a $130 bolívares ($30.00 dólares) mensuales.



No obstante, la devaluación de la moneda local representa una caída de casi el 82 por ciento en la conversión que se hace entre bolívares y dólares, dejando muy baja la capacidad de adquisición en productos básicos de la canasta familiar.

Según informan medios locales, los más afectados con esta caída de la moneda serían los trabajadores públicos que reciben el salario mínimo y que en varias ocasiones, han salido a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro por la situación que afrontan.



También se dice que el grupo de adultos mayores que reciben una pensión en ese país están afectados porque deben solucionar su situación económica con tan solo $5,31 dólares mensuales.

En Venezuela el valor del dólar es definitivo para establecer precios de algunos productos. Foto: AFP

La agencia de noticias EFE reporta que, en Venezuela, por lo menos 5 millones de personas representan el sector de los trabajadores públicos y la población pensionada que reciben el salario mínimo.



Así mismo, menciona que hay un ambiente de desigualdad, ya que las empresas privadas no se ven directamente afectadas por este fenómeno y por las estrategias del gobierno para mitigar la inflación.



Se dice que un trabajador manufacturero podría recibir un salario de $130 dólares mensuales en una empresa privada. No obstante, no alcanza a ser dinero suficiente para acarrear las necesidades básicas de un hogar.



Expertos en ese país dicen que los salarios deben cubrir las necesidades y servicios básicos de una familia, pero según cifras económicas, un hogar de cinco personas requiere de $482 dólares para cubrir sus gastos.



Así mismo, afirman que la devaluación de la moneda local se da por las medidas que ha usado el gobierno de Maduro para frenar el alza del dólar y evitar el encarecimiento y escasez de productos.



Los más afectados son los empleados público de sectores como educación, salud y fuerzas armadas.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

​REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

