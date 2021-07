Despliegan operativo tras 18 horas de tiroteo en barriadas de Caracas

La Policía venezolana se desplegó este jueves en un gran operativo en varias barriadas de Caracas contra las bandas armadas que desde las 4 p. m. de este miércoles comenzaron a tirotear contra objetivos indefinidos e impidieron la circulación de los ciudadanos.



"Informamos el despliegue de un nuevo operativo de protección y resguardo de nuestro pueblo en Caracas, específicamente de las parroquias La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle", dijo la ministra de Interior, Carmen Meléndez, en su cuenta de Twitter, sin dar detalles de cuantos oficiales se desplegarán ni de cuántas personas han fallecido hasta el momento.



A pesar de la falta de información oficial, numerosos videos circulan en las redes sociales desde el miércoles en los que pueden verse y oírse ráfagas constantes de disparos sin que se conozcan las razones por las que empezaron los enfrentamientos.



Casi en paralelo al inicio de los disparos, Nicolás Maduro encabezó un acto en el que renovó la cúpula militar. No obstante, ni el mandatario ni ninguno de los ministros encargados de la seguridad se habían pronunciado acerca de la situación hasta este jueves, pese a que muchos ciudadanos han expresado su miedo a volver a sus casas o acudir a sus puestos de trabajo en la zona.



Mientras algunos barrios de Caracas estaban en medio del tiroteo, Nicolás Maduro estaba renovando su cúpula militar. Foto: EFE/ Prensa Miraflores

En su mensaje de este jueves, Meléndez indicó que los organismos de seguridad del Estado "no descansarán hasta rescatar el control absoluto" de las zonas en las que hay "grupos estructurados de la delincuencia organizada", y pidió a la población evitar circular por los lugares aledaños a estas barriadas.



"El llamado es a permanecer en resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones de seguridad del Estado, así como a desatender la información falsa y rumores, pues forman parte de la agresión contra la paz ciudadana", agregó la ministra que no ofreció información sobre víctimas o daños causados.



Según reportes de medios locales, varias personas han muerto y han resultado heridas a causa de balas perdidas. Desde la tarde del miércoles, en redes sociales circulan imágenes que dan cuenta de personas escondiéndose de las balas en algunas calles, así como de una serie de vehículos que quedaron atrapados en un túnel de la principal autopista de la ciudad, la Gran Cacique Guaicaipuro, en medio de los disparos.



También puede verse a miembros de esas bandas interrumpiendo el tránsito en zonas comerciales como el Bulevar Cesár Rengifo, ubicado en el sector de El Cementerio, en Santa Rosalía, y obligando a los ciudadanos a marcharse. Poco antes del pronunciamiento de Meléndez, el líder opositor Juan Guaidó había cuestionado la ausencia del Estado en estas zonas.



"Hoy nuevamente Caracas amanece como zona de guerra, contabiliza heridos y muertos, con el miedo de nuestra gente de salir de su casa producto de la acción impune de bandas armadas", dijo Guaidó en Twitter.



El opositor cuestionó también la actuación de las Fuerzas Armadas frente a esta situación de violencia que ya lleva meses afectando a estas zonas de Caracas con algunas jornadas más intensas que otras.



"¿La Fuerza Armada seguirá en desfiles y exhibiciones o ejercerán el rol que les corresponde? ¿Seguirá entregando territorio y defendiendo delincuentes o ejercerá soberanía y hará cumplir con la constitución?", preguntó Guaidó.



La ONG defensora de derechos humanos Provea pidió "no más balas" para las zonas afectadas por la violencia en Caracas. "Basta de vivir bajo un Estado de terror, donde las balas perdidas cobran las vidas de personas inocentes", dijo Provea.EFE

