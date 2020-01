Desaparece diputado opositor venezolano tras reunirse con compañeros

El diputado opositor venezolano Ismael León, del partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López, desapareció este martes tras reunirse con sus compañeros y decidir no acudir a la sede del Parlamento por la presencia en la zona de civiles armados a los que consideran "paramilitares", denunciaron sus copartidarios.

León se reunió con otros 90 parlamentarios en la sede del partido Acción Democrática (AD), donde decidieron no ir al Palacio Legislativo por seguridad, razón por la cual decidieron partir a una plaza en el este de Caracas para hacer la sesión.



Antes del trayecto, perdieron contacto con el diputado, confirmaron a Efe fuentes de su partido.



Poco después, Voluntad Popular escribió en su cuenta de Twitter: "La última vez que supimos del diputado Ismael León fue a las 9.30 a.m, cuando ofreció unas declaraciones a TV Venezuela noticias en las afueras de la sede de Acción Democrática".

#COMUNICADO | VOLUNTAD POPULAR DENUNCIA DESAPARICIÓN FORZADA DEL DIPUTADO ISMAEL LEÓN

Tras decidir no ir a la sede de la AN, los diputados iniciaron la sesión en una plaza pública en la que la diputada de Voluntad Popular Adriana Pichardo tomó la palabra para "denunciar la desaparición" de León puesto que tras salir de la sede de AD "ni su familia ni su equipo de trabajo ni sus compañeros" de partido han tenido noticias de él.



"Tenemos información extraoficial que fue interceptado por una comisión del FAES (Fuerzas Especiales de la Policía) a la sede de la salida de Acción Democrática", aseguró la parlamentaria. Por eso, hizo un "llamado a todos los organismos internacionales" puesto que dijo temer por su vida y de "cómo se encuentre en este momento".



Un familiar de León consultado por Efe dijo también no saber nada del paradero del diputado y detalló que el parlamentario no tiene un teléfono celular en el que poder hablar con él. Pichardo, que consideró como un "secuestro" el arresto de

León, recordó que el lunes se cumplieron 30 días de la detención de otro diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro, y fue precisamente este lunes cuando "por primera vez su abogada pudo tener contacto con él".



Según detalló, Caro se encuentra en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas y "no ha tenido contacto con el resto de su familia".



Como consecuencia de su arresto Caro "no sabía ni qué fecha era". Finalmente, denunció que "no le han permitido juramentar a su defensa legítima por lo que seguimos levantando la voz recordándole al mundo que Caro tenía medidas cautelares de la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) CIDH de protección.

CARACAS

EFE