Denuncian tortura y muerte de capitán a manos de militares venezolanos

La abogada Tamara Suju, , representante diplomática de Venezuela ante República Checa y activista por los derechos humanos, denunció a través de Twitter que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar torturaron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció este sábado en la madrugada.

“Detenido el 26 de junio, ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien”, indicó.



Suju señaló que el juez ordenó su traslado a un centro de salud en el que falleció a la 1:00 a. m. “Hago responsable a Nicolás Maduro, a Iván Hernández Dala y a toda su estructura represiva por el asesinato por torturas del capitán”, manifestó.



Dijo que Acosta confirmó que fue torturado por el Dgcim, aunque no articuló palabras: “Solo decía auxilio. Su estado ya era crítico”.



Afirmó que su caso lo presentará ante la Corte Penal Internacional.

Juan Guaidó respaldó la denuncia de Tamara Suju y escribió en su cuenta de Twitter: "No hay palabras para describir este abominable hecho. Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la comisión #ONU en Vzla. He girado instrucciones a embajadores y equipo internacional para elevar denuncia a Gobiernos y especialmente a Alta Comisionada @mbachelet".

Además, le envió un mensaje a la familiar del militar: "Familia militar: no están solos, habrá justicia. Dictadura asesina, criminal y torturadora: esto no se quedará así Hombres y mujeres de la FANB, saben lo que tienen que hacer para salvar a la patria y a la institución militar: expulsar invasores cubanos y defender constitución", escribió en la misma red social el autoproclamado presidente interino de Venezuela.



El 25 de junio, Guaidó había denunciado la desaparición forzada de cinco funcionarios militares, entre los que, al parecer, se encontraba Rafael Acosta y dos comisarios del CICPC.



