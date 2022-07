La visita a Venezuela de una delegación de Estados Unidos -la segunda en tres meses- finalizó sin avances aparentes. Fuentes confirmaron que tanto James Story como Roger Carstens terminaron su visita en Caracas.



Una de las razones de la visita era solicitar una vez más la liberación de los estadounidenses presos en el país caribeño. Carstens es conocido por ser experto en la mediación para la liberación de rehenes, fue él mismo quien visitó en el Hospital Militar de Caracas a Matthew Heath, internado desde hace unas semanas tras un intento de suicidio. Con Heath, suman ocho los ciudadanos de EE. UU. presos en Venezuela.

Antes de irse, Story, quien es embajador para Venezuela, pero que opera desde Colombia, y Carstens, se reunieron con algunos representantes de la oposición. El encuentro se dio en la residencia del embajador francés en la capital venezolana, Romain Nadal.



En marzo, cuando Caracas y Washington se acercaron en el palacio presidencial de Miraflores, el encuentro derivó en la liberación de dos ciudadanos de EE.UU. y un pequeño alivio de sanciones petroleras.



Una fuente dijo a EL TIEMPO que la reunión de la oposición con Story y Carstens fue para plantear la necesidad de retomar la negociación en México, pero no se saben más detalles. Por lo general, los resultados de estos encuentros no se ven de inmediato, queda esperar las declaraciones de algún portavoz de la Casa Blanca.



Lo que sí es cierto es que por los momentos la embajada estadounidense no regresará a Venezuela, tal como muchos pensaban. A través de su cuenta en Twitter, Stroy publicó un mensaje desmintiendo los rumores.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS