El movimiento Free Álex Saab en Venezuela, encabezado por la esposa del empresario colombo-venezolano, solicita una medida humanitaria que puede incluir el canje de presos estadounidenses en Caracas.



(Lea también: Venezuela: ¿Qué es el Movimiento Free Álex Saab?)



Camila Fabri de Saab, acompañada de la defensa de su esposo, aseguró que en las últimas llamadas telefónicas que ha sostenido con Álex Saab este le ha manifestado que se encuentra “vomitando sangre”, lo que, según ella, puede ser una advertencia de recaída de un cáncer que había superado el barranquillero.

En las últimas semanas ha tomado fuerza el rumor de que uno de los presos a canjear sería el abogado salvadoreño-estadounidense Eyvin Hernández, detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela en marzo de 2022.



Sin embargo, a pesar de la carta y video enviados por Hernández al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, funcionarios de la administración estadounidense alegaron que por los momentos no estaba en discusión el intercambio.



“Estamos pidiendo una medida humanitaria por Álex Saab, por la vida de Alex Saab. Merece atención médica, cualquier cosa sería bienvenida”, dijo Fabri en una conferencia de prensa este jueves en Caracas.

🔴COMUNICADO



El Movimiento #FreeAlexSaab hace un llamado "URGENTE" al mundo para denunciar la alarmante situación actual de Salud del diplomático venezolano Alex Saab y que pone en peligro su vida#AlexSaabEnPeligro @NicolasMaduro @JoeBiden @volker_turk @ONU_derechos… https://t.co/TFFydQdR0q pic.twitter.com/KO4AKDeLHJ — Movimiento #FreeAlexSaab (@FreeAlexSaabOrg) March 16, 2023

Fabri forma parte de la mesa de negociación entre el oficialismo de Venezuela y la oposición. Al ser consultada sobre si en los últimos encuentros -antes de la paralización del mecanismo- se planteó el intercambio de prisioneros, solo comentó que desde el movimiento que encabeza, siguen trabajando en la liberación de su esposo.



“Venezuela está dispuesta para una solución pero Estados Unidos no ha dado el paso”, resaltó Fabri, quien además informó que no se han comunicado con el gobierno de Gustavo Petro para que este pueda interceder en el caso.



Pedro Carvajalino, vocero del movimiento, alegó que el gobierno de Venezuela ha permitido la visita de funcionarios estadounidenses a cárceles en Caracas, con el fin de visitar a los ciudadanos de ese país, y que por el contrario, EE.UU. no ha tenido el mismo gesto.



Carvajalino recalcó que en los 1000 días de detención de Saab, la visita consular no ha sido permitida, así como tampoco la de la familia.



"Será que quieren entregar a mi esposo muerto", sentenció Fabri, quien solicitó una visita de la Cruz Roja Internacional, al igual que apoyo de las Naciones Unidas, este último organismo ya se ha pronunciado a favor del ciudadano quien poseía credenciales diplomáticas al momento de su captura en Cabo Verde en 2020.



El pasado lunes la defensa de Saab apeló el fallo de un tribunal federal en Miami que le negó el derecho a la inmunidad diplomática.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS