Guaidó denuncia irregularidades en la detención de su Jefe de Despacho

Después de que se conociera la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó y abogado de Leopoldo López, por parte del Sebín, el presidente encargado de Venezuela ofreció unas declaraciones públicas rechazando este hecho.

Es "un secuestro vil, vulgar, que busca intimidarnos", pero "no nos van a sacar del camino que hemos trazado", precisó.



"El régimen está de salida. El anterior gobierno no protege a nadie. Funcionarios del Sebín, hay consecuencias directas al ejecutar órdenes inconstitucionales. Ya sus jefes llamaron a exculparse, que ellos no dieron la orden. Nicolás Maduro o no se atreve a encarcelarme o no manda, perdió la cadena de mando", expresó Guaidó en rueda de prensa. “Estamos ante un régimen muy débil, que desgobierna, que no tiene autoridad y que no tiene cadena de mando”.

Guaidó indicó que los funcionarios del Sebín ni siquiera tenían la información precisa sobre la dirección del domicilio de Marrero, por lo que la orden de allanamiento con la que se presentaron correspondía era a la de la vivienda que está ubicada junto a la del abogado.



El Presidente encargado aseguró que mientras las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro encarcelan, secuestran y persiguen, su equipo se mantiene trabajando para ayudar a los venezolanos más necesitados.



“Insistimos en que ingrese la ayuda humanitaria, en el cese del hambre y de la usurpación”, indicó el político. Asimismo, aseguró que “no los sacarán” del camino que han trazado para Venezuela.



Horas antes, Guaidó se había pronunciado en su cuenta de Twitter sobre el hecho. "Secuestraron a @ROBERTOMARRERO, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron (pusieron intencionalmente en su casa) dos fusiles y una granada", indicó.



Así mismo, el presidente encargado de Venezuela exigió que Marrero sea "liberado de inmediato".



El Jefe de Despacho de Guaidó fue arrestado en la madrugada de este jueves por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca, en el sector capitalino de Las Mercedes.



Según Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, se desconoce el paradero de su colaborador, aunque diputados permanecían en el Helicoide, sede del Sebín. El propio Guaidó fue detenido durante una hora el 13 de enero pasado.



"En este momento están entrando en la casa del diputado Vergara y a mi casa un grupo fuerte del Sebín (...), están tumbando la pared", dijo Marrero en un audio grabado durante la operación y difundido en redes sociales.



Al fondo se escuchan golpes. Cuando se lo llevaban preso "me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada. Ellos (los funcionarios del Sebín) lo mandaron a callar y le dije que tuviera mucha fuerza", declaró a su vez Vergara a periodistas.



En medio de las declaraciones que ofreció este jueves, Guaidó también señaló que continuarán con las labores para realizar la entrega de ayuda humanitaria al pueblo venezolano.



Guaidó aseguró que, pese a los bloqueos y la quema de insumos como medicinas y comida, se logró ingresar parte de la ayuda, proceso que calificó como “complicado”.



ELTIEMPO.COM, AFP y EL NACIONAL (Caracas) / GDA