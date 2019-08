¿Te vas para no volver?

Es un barrio dinámico bajo el calor del verano y las inundaciones del invierno. En él, hoy Andrea aprende sobre migración, sobre derechos inherentes a la niñez y sobre gestión de proyectos de la mano de Aldeas Infantiles. Pero, hasta hace poco menos de un año, representaba un escenario radicalmente diferente para ella. “Me la pasaba encerrada, sin nadie”, cuenta. “Sin luz. Aquí, nuestro canal de tele era ver el amanecer, el anochecer, y ya”.



Si acaso, los ruidos de los pájaros le hacían compañía mientras ella lloraba, mientras dormía tras acostarse apenas se ocultara el sol. Y, entre tanto, sus hermanos, con pocas preguntas y muchas ganas de hacer lo que mejor saben hacer en un predio sin reglas claras ni automóviles que los pusieran en peligro en la calle, empezaron a adueñarse de su nuevo espacio: a jugar entre ellos, a explorar el terreno, a fingir que dos palos de madera eran espadas, a lanzarse agua cuando su mamá podía dárselas.



“Ellos se adaptan fácil. Siento que para mí fue un poco más difícil”, me explica Andrea mientras mira hacia la puerta de su casa, por donde sus hermanos corretean con otros niños. “Es que estaba viniendo a un lugar que no conocía, exponiéndome a quién sabe qué cosas. No sabía quién nos iba a recibir aquí, no sabíamos con qué pensamientos tenían de nosotros… Y fui yo la única persona entre mis amigos a la que he conocido que le ha pasado algo así”.



En su cabeza se sentía la única, como muchos migrantes sienten que son los únicos que migran. Es lógico sentirse así: los flanquea el desasosiego de lo que fue más que la esperanza de lo que se viene. “Yo me reservaba lo que sentía, no se las contaba a mi mamá ni nada”, continúa Andrea, “pero después ella vio un cambio en mí, me vio más triste, me preguntaba que si me aburría aquí… Por eso después ella me dijo que me tenía que acostumbrar porque... ‘Si fuera por mí’, me dijo, ‘quisiera que tuvieran una mejor calidad de vida pero nos toca estar acá’. Nos toca porque mi papá no nos colabora en nada. Él vive con mis otros hermanos y mi madrastra en Riohacha. A veces lo llamamos para ver si nos colabora con la alimentación pero no, no le importa”.



Afuera, los niños ríen.



“Él prácticamente lo que hizo fue engendrar, y ya. Y nos dejó abandonados. Rencor, le tengo rencor”.