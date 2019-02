'De aquí no nos va a sacar nadie, no podrán': Diosdado Cabello

"Nosotros tenemos dignidad, tenemos pueblo, fuerzas armadas y la razón. Aquí estamos en nuestro país y de aquí no nos va a sacar nadie".



La afirmación la hizo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, en una entrevista que le dio este martes al Noticiero CM& en el estado Mérida, donde participó en un acto político de respaldo del presidente Nicolás Maduro.

El periodista William Parra le preguntó a Cabello sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos envíe 5.000 tropas al gobierno colombiano para invadir Venezuela, acabar con el gobierno e imponer al líder opositor Juan Guaidó, a quien reconoció como gobernante encargado.



Frente a esto, el líder chavista -considerado el segundo hombre más poderoso del régimen- resaltó que Venezuela es un 'territorio de paz' y que desde allí nunca han salido tropas a invadir países. "Por el contrario han salido a libertar países, incluido Colombia, de manos de Simón Bolívar".

"Hoy cuando nos amenaza el imperialismo y ha pasado de las amenazas políticas a las amenazas armadas, uno se pregunta qué va a hacer el liderazgo opositor el día que el imperialismo lance una bomba sobre Venezuela -agregó en tono exaltado- ¿Va salir a reclamar..? No va a decir nada porque decidió entregarse a las ordenes del imperialismo norteamericano".



Cabello respondió también a la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump en el sentido de que tiene plan a, b, c y d para sacar a Maduro y enviarlo a él a la cárcel. Fue aquí cuando dijo: "Nosotros tenemos también plan a, b, c y d, pero sobre todo tenemos dignidad, tenemos pueblo, fuerzas armadas y la razón. Aquí estamos en nuestro país y de aquí no nos va a sacar nadie, no podrán".



El dirigente chavista dio a entender que un hipotético fin del gobierno Maduro no significará la tranquilidad política y social para Venezuela. "En el supuesto de que ellos lograran hacer algo, ¿a quién van a poner ellos? ¿Acaso tu crees que nos vamos a dejar matar como venezolanos y no va a pasar nada, nos vamos a quedar de brazos cruzados? Eso no existe".



Además de lanzar dardos contra el presidente Iván Duque y el senador estadounidense Marco Rubio, Cabello atacó a la OEA y al Grupo de Lima. "La intromisión no podrá con Venezuela -sentenció-. No podrá la OEA, que es un organismo totalmente despretigiado y, peor aun, el Grupo de Lima (del cual hace parte Colombia), que son como los Guaidó de la OEA".



Merida, estado donde estaba Cabello, es clave en estos momentos por estar cerca de la frontera, donde el chavismo y la oposición medirán fuerzas este fin de semana en dos conciertos -uno en Cúcuta , de la oposición y los países que la respaldan, y otro del chavismo, al otro lado del límite binacional.



Será en la vispera del sábado 23 de febrero, cuando la oposición intente introducir en Venezuela la esperada ayuda humanitaria que está almacenada en Cúcuta. Al hacerlo, pondrá a los militares de ese país en la disyuntiva de dejarla pasar o mantenerse fiel a la autoridad de Maduro y también de Cabello.





