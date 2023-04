Aunque no se hizo mención a la liberación de presos políticos, los países participantes en la Cumbre de Bogotá sí exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a fijar el cronograma para las elecciones presidenciales de 2024, esto es considerado un logro por la oposición.



En conversación con EL TIEMPO, Tomás Guanipa, integrante de la Plataforma Unitaria de la oposición, resaltó que la reunión con el presidente Gustavo Petro fue fructífera, pues fueron escuchados por un interlocutor importante en el proceso de diálogo con el oficialismo.

Para Guanipa, además de la reunión con Petro, el hecho de que 20 países se expresaran en un comunicado pidiendo elecciones en Venezuela, solo evidencia la falta de garantías electorales en el país, por lo que Caracas no debe ver como una victoria el llamado de atención, pues en el encuentro había países muy cercanos a Maduro



Actualmente la administración de Maduro pide que se desbloqueen 3.000 millones de dólares tal como se acordó en novimebre en la negociación de México, sin embargo, Guanipa aclaró que esto no debe ser una amenaza para no dialogar pues en el documento firmado por las partes se acordó que desbloquear los fondos era una tarea progresiva.



El opositor además considera no se trata de cuestiones ideológicas y que no importa si los países organizadores o asistentes a la cumbre tienen tendencia de izquierda, sino que la preocupación es atender el conflicto venezolano que afecta a la región, y una muestra de ello es el éxodo masivo.



Aunque no hay fecha de volver a México, el opositor considera que no son ingenuos al ser buscando mecanismos para lograr elecciones en Venezuela.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

