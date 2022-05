América Latina parece atravesar un momento de alineación que pudiese resultar incómodo a Estados Unidos. La Cumbre de las Américas ha dejado entrever cómo Washington tiene menos influencia en la región tras la negativa de varios gobernantes a asistir si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.



La administración de Joe Biden ha relajado sanciones que su país mantenía contra Cuba y Venezuela, pero a su vez se niega a invitarlos al foro regional presente desde 1994. Junto a ellos, Nicaragua también ha sido excluida por no acatar la Carta Democrática Interamericana, en definitiva por considerar que los gobiernos de esos tres países son dictatoriales.

Nicolás Maduro se ha quejado por lo que ha llamado una “exclusión” y agradeció a los mandatarios que han insistido en la importancia de invitar a todos los países por su “solidaridad”.



“El camino no puede ser la exclusión, como pretende Estados Unidos de Norteamérica, en la mal llamada Cumbre de Las Américas”, protestó el líder venezolano, quien desde hace unas semanas ha bajado el tono de confrontación con EE. UU.



Los jefes de Estado de México, Honduras, Bolivia, Guatemala y los integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) amenazan con no asistir al encuentro, pautado para el 6 de junio, si no se extiende la invitación a todos los países. Así mismo, Argentina y Chile han solicitado que se incluya a Venezuela, Nicaragua y Cuba.



De momento, Nicaragua y Venezuela no forman parte de la lista. Y aunque de Cuba la postura aún es ambigua, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que no asistirá. El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, ratificó este jueves que ninguno de esos países ha sido invitado y que en el caso cubano aún se espera la decisión de la Casa Blanca.

Daniel Ortega no será invitado a la Cumbre. Foto: AFP / Presidencia de Venezuela / Zurimar Campos

El rol del Alba

Cuando Estados Unidos se concentró en hacer frente a sus adversarios en la Guerra Fría, estos aprovecharon para penetrar el continente dando un gran avance a la izquierda y dando paso a grupos como el Foro de Sao Paulo, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), recuerda Jesús Yánez, analista de entornos políticos.



Y precisamente el Alba es la que intenta ahora hacerle frente a la Cumbre de las Américas. La XXI cumbre de este foro, fundado por Hugo Chávez en 2004, será este viernes en La Habana.



Ese grupo está conformado por 10 países, entre ellos Nicaragua y algunas islas del Caribe, todos aliados ideológicos. Para la cita de este viernes también se espera la asistencia de Bolivia.



Es probable que del encuentro se desprenda alguna declaración que termine de influir en los indecisos por asistir a Los Ángeles el 6 de junio. “Pero nada sustantiva” dice el internacionalista Iván Álvarez sobre esa posible comunicación del Alba.



El también profesor recuerda que si bien estos gobiernos tienen una gran capacidad comunicacional no todo lo que dicen es cierto. “No veo esa capacidad de crear organismos, repartir millones de dólares, ni tener un liderazgo en la región como el bloque de hace 10 años”.



Álvarez no opina igual que Yánez y cree que EE. UU. debería mantener su postura de no invitar a los tres países. “Creo que invitarlos haría más daño a la administración Biden y el presidente se estaría enfrentando a su propio senado”.

En Latinoamérica suenan las alarmas cada vez que gana un candidato de izquierda, pero por ejemplo Gabriel Boric “no está alineado a ese grupo y Pedro Castillo está a lo que diga el Congreso”, insiste el internacionalista Iván Álvarez.



Por su parte el exdiputado venezolano Yánez insiste en que Estados Unidos debe retomar la influencia por un tema de seguridad hemisférica porque sí hay avances claros del socialismo. El regreso de la izquierda en Brasil con Luis Ignacio Lula Da Silva es, según él, una muestra de que “la izquierda está fortalecida e influenciada por actores que no tienen nada que ver con el hemisferio como Rusia y China”.



Y aunque prefiere que estos países sigan sin invitación a la cumbre de junio, el profesor y embajador retirado Leandro Area opina que estas pretensiones del Alba, Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo no deben ser subestimadas, porque estos “rezagados” tienen clara su intención de expandir su ideología por la región.



Lo cierto es que aún está por definirse qué va a pasar con los no invitados y si habrá una representación a través de otros personajes como en el caso venezolano de Juan Guaidó, cuya posible asistencia fue cuestionada por Caricom.



La Cumbre dibujará, además, cómo la agenda ya no se ciñe a lo estrictamente planteado por las potencias y cómo “la integración” parece haber quedado en un segundo plano.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

