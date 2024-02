¿Cuánto dinero se ha robado el chavismo en Venezuela?

Pocos días después de la decisión de la Corte Suprema de Venezuela que el 26 de enero confirmó la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado como candidata presidencial contra la reelección de Nicolás Maduro, una investigación periodística de Armando.info, portal digital crítico del régimen, destapó los alcances del saqueo operado durante décadas bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro.

En momentos en que el régimen endurece la represión no solo contra Machado y los opositores, sino contra el sindicato de maestros y contra oficiales y suboficiales a quienes, sin prueba alguna, vincula con un supuesto plan desestabilizador, Armando.info tasa en 56.000 millones de dólares el monto de una parte de los dineros que se han esfumado.



El dinero circuló por una serie de fondos de libre destinación creados por Chávez desde fines del siglo pasado para administrar, sin control fiscal alguno, los recursos de la bonanza petrolera que le produjo al país ingresos por más de 700.000 millones de dólares, un monto gigantesco que no se reflejó en una mejora en la vida del venezolano del común.



La cifra exacta es de 56.036’854.000 dólares, calculada con base en informes oficiales sobre el manejo de decenas de fondos especiales. Se trata de documentos salidos del Ministerio de Planificación y Finanzas, de la Oficina Nacional del Tesoro y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), entre otros.



Los documentos fueron compartidos por el Proyecto de Reporte de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), una red internacional de periodistas de investigación que persigue y denuncia los nexos entre las organizaciones criminales, las prácticas corruptas y los políticos y responsables gubernamentales en decenas de países en el mundo.



La tarea fundamental la desarrollaron los reporteros investigativos venezolanos Valentina Lares –quien fue corresponsal de este diario en Caracas– y Marcos David Valverde.



Armando.info ha participado en sonadas indagaciones como los Panama Papers. En Venezuela, destacan sus denuncias sobre la operación ‘Alacrán’ y el caso ‘Pdvsa-cripto’, lo que les ha costado una dura persecución a sus periodistas, una serie de masivos ataques informáticos, y medidas de censura judicial como la prohibición de publicar informes sobre el empresario colombiano considerado un aliado clave del presidente Nicolás Maduro, Álex Saab.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Los fondos especiales

Incómodo por la rigidez del manejo presupuestal que establecía la ley, en 1999 Hugo Chávez creó el Fondo Único Social, que él mismo anunció como “una medida extraordinaria” para distribuir recursos a programas sociales. Dos años más tarde nació el Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica, que buscaba ahorrar buena parte de los recursos de la bonanza petrolera y que, con el tiempo, se convirtió en una gigantesca caja menor –no tan menor– del régimen.

El Fondo Conjunto Chino-Venezolano, que manejó unos 68.000 millones de dólares, y el Fondo de Desarrollo Nacional, que tuvo en sus arcas casi 180.000 millones de dólares

El objetivo del Fondo de Estabilización era, en principio, evitar que el enorme chorro de dólares de la renta del petróleo entrara directo a circular en la economía y causara una aguda inflación, al estilo de lo que los economistas llaman la “enfermedad holandesa” por lo ocurrido en los años sesenta en los Países Bajos, cuando un boom petrolero disparó los precios.



Pero pronto la finalidad del Fondo de Estabilización cambió. El propio Chávez lo dejó entrever en febrero de 2002, cuando advirtió: “Contamos con esa alcancía” y “llegó la hora de utilizar esos recursos...”. A partir de entonces, de ahí salieron dineros a los diferentes fondos que Chávez fue creando, con variados y pomposos nombres.



Como le dijo el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, a la periodista venezolana Ludmila Vinogradoff, del diario ABC de Madrid, quien ha cubierto el tema en detalle–, el régimen creó “una estructura perniciosa para manejar con discrecionalidad los recursos del Estado venezolano y, sobre todo, los recursos extraordinarios”, y de ese modo “la estructura del presupuesto de la Nación derivó en desorden, corrupción e ineficiencia...”.



En los archivos de las diferentes entidades gubernamentales vinculadas a la creación y el manejo de esos fondos, no existe registro del destino de semejante caudal de recursos. “Simplemente, se esfumaron”, le dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores.

De los documentos utilizados como base para las denuncias de Armando.info se deduce que, a pesar del nombre del fondo original (Fondo Único Social), este no fue el único. Solo entre 2007 y 2012, el gobierno chavista creó más de 40 fondos de manejo discrecional, ajenos por completo al control fiscal.



La cifra de 56.000 millones de dólares desaparecidos quizás sea mucho más elevada, ya que corresponde al manejo de 30 de esos fondos. De los otros diez, ni siquiera hay registros contables.



“A manera de ejemplo de cuánto más grande puede ser la cifra, baste decir que hay dos fondos enormes sin claridad en el destino de sus recursos. El Fondo Conjunto Chino-Venezolano, que manejó unos 68.000 millones de dólares, y el Fondo de Desarrollo Nacional, que tuvo en sus arcas casi 180.000 millones de dólares”, le detalló a EL TIEMPO la misma fuente de la investigación.



Hay un verdadero festival de fondos con nombres que van desde la grandilocuencia hasta la especificidad. Están el Fondo Bicentenario Productivo Socialista, el Fondo de Producción Social y el Fondo de Financiamiento para la Promoción de las Empresas de Producción Social. Y luego, el Fondo del Asfalto, el Fondo Bolívar-Artigas y el más llamativo de todos: el Fondo para Atención de Solicitudes recibidas a través de la cuenta de X (entonces Twitter) @chavezcandanga, usada por el propio expresidente, quien dijo que usaría ese fondo “para apoyar muchas cosas que hacen falta y que son urgentes”.



No hay registro de cuánto dinero salió de allí, ni a qué destino, pero, como dicen en Venezuela, “los reales desaparecieron”. Lo mismo ocurre con una decena de fondos para el agro y la pesca, el crédito industrial, el desarrollo microfinanciero, y otros con llamativos nombres como “Compensación Territorial” y “Ahorro Nacional de la Clase Obrera”.



“Deficitario, discrecional y opaco”: así definió Transparencia Venezuela, en un informe del año 2011, el manejo dado a esos fondos por el gobierno de Chávez, quien murió dos años después y dejó a Maduro como sucesor y manejador de esos recursos.

Nicolás Maduro presidente de Venezuela junto a un retrato de Hugo Chávez. Foto: AFP

Ferrari y ‘coach’ de lujo

Estos años coinciden con el surgimiento de los ‘boliburgueses’, nombre dado por los venezolanos a la clase emergente de entonces, los nuevos ricos del chavismo. Se trata de funcionarios, contratistas o beneficiarios de todo tipo de oscuros negocios con los descomunales recursos desaparecidos de las arcas públicas.



Un buen ejemplo, que no está vinculado al caso de los fondos, es el de altos funcionarios cercanos a la petrolera Pdvsa. A fines del año pasado, el diario El País de Madrid divulgó los detalles de una investigación a una serie de cuentas bancarias en Andorra, el pequeño principado enclavado en los Pirineos, entre España y Francia, y que alguna vez fue clasificado como paraíso fiscal.



La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, un grupo élite de investigadores judiciales creado por el principado para combatir el uso de los bancos andorranos como mecanismo de lavado del narcotráfico y la corrupción, les siguió la pista a más de 2.000 millones de dólares manejados por sociedades de papel –algunas de ellas basadas en Panamá–, controladas por exviceministros chavistas, contratistas de Pdvsa y testaferros.



Los recursos fueron utilizados, entre otros, para comprar un helicóptero por 2,6 millones de dólares, una veintena de vehículos de lujo por 5,7 millones de dólares, docenas de vuelos en jets privados de alta gama, un coach que costó 120.000 dólares y hasta un Ferrari GTB, al que estaban destinados 350.000 dólares.



Todo indica que el destape continuará, pero, esta vez, en Estados Unidos, donde el exgeneral del ejército venezolano Clíver Alcalá ha suministrado a la justicia de ese país nutrida y detallada información sobre otro filón de la corrupción: la relación de la cúpula chavista con las Farc y el narcotráfico.

La cifra exacta es de 56.036'854.000 dólares, calculada con base en informes oficiales sobre el manejo de decenas de fondos especiales.

Alcalá fue uno de los oficiales que acompañaron a Chávez en la intentona golpista de 1992. Entre 2000 y 2002 fue su edecán en el Palacio de Miraflores y viajó con él a casi todas sus giras. “Sabe mucho”, le dijo a EL TIEMPO una fuente diplomática que conoce la investigación.



Alcalá ocupó media docena de cargos en la estructura militar. Su nombre apareció en los archivos del computador de ‘Raúl Reyes’, uno de los jerarcas de las Farc. En 2020, Alcalá se entregó a Estados Unidos, que lo procesaba por narcotráfico y terrorismo por sus negocios con las Farc.



Ahora que la Corte Suprema, controlada por el régimen chavista, ha confirmado la inhabilitación de María Corina Machado, elegida candidata en las primarias opositoras de octubre pasado, Washington considera que Maduro ha incumplido con el espíritu de los acuerdos de Barbados entre Gobierno y oposición que llevaron a Estados Unidos a levantar las sanciones contra Venezuela.



Se da por descontado que, a la par con la reactivación de las sanciones, la información revelada por Alcalá activará procesos judiciales contra los jerarcas del régimen de Caracas.



“Maduro ha demostrado que es incapaz de abrirse a una salida negociada que podría implicar su abandono del poder, y no le queda más que atrincherarse, aunque eso implique que quede convertido en un paria internacional”, explicó a EL TIEMPO la fuente diplomática citada.



Consciente de lo que le espera, Maduro declaró este domingo, en tono desafiante, que ganará las elecciones presidenciales de este año “por las buenas o por las malas”.



MAURICIO VARGAS

ANALISTA

EL TIEMPO

