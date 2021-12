Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) componente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es uno de los organismos más temidos en Venezuela. Se le acusa de cometer ejecuciones extrajudiciales y sembrar miedo, especialmente en las zonas marginadas. Sin embargo, todos los cuerpos policiales han incurrido en esta violación al derecho a la vida. En 25 años se han cometido 7.893 ejecuciones extrajudiciales.



Según el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea), la reforma policial emprendida en el país en 2006 no se convirtió en garantía de protección a los ciudadanos, sino que se recrudeció la indefensión y fue a partir de 2015 cuando hubo un “punto de no retorno” en crímenes contra los civiles, insisten los representantes de la organización quienes presentaron el informe: “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”.



Para Marino Alvarado, coordinador de Provea, “la PNB se vendió como una policía de confianza, de respeto a los derechos humanos. 15 años después podemos afirmar el total fracaso de la reforma policial”.



En ese 2015, el Gobierno Nacional lanzó la llamada Operación Liberación del Pueblo (OLP) un nombre familiar, emulando quizás a la OLP Palestina. En el caso venezolano consistió en operativos de seguridad, especialmente en barrios pobres. Durante la operación, las autoridades reconocieron que 13.589 personas fueron asesinadas por resistirse a la autoridad.



Inti Rodríguez, investigador de la ONG y quien presentó el informe junto a Alvarado, insistió en que esas OLP hicieron que la llamada violencia policial escalara de nivel. Haciendo memoria, los funcionarios que participaban en esas actividades cubrían sus rostros con máscaras de calaveras, destruían viviendas y practicaban detenciones arbitrarias. “Nunca antes un operativo policial había violado tanto derechos civiles y políticos”, enfatizó Rodríguez.



Las Faes, la Dirección de Contraintelgencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) son usados para este tipo de políticas de Estado, insiste Provea, cuyos integrantes han sido amenazados en varias oportunidades por voceros gubernamentales.



Estas actuaciones han sido reseñadas y criticadas por organismos internacionales. Incluso, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha insistido en sus informe en la necesidad de disolver las Faes. Pero desde Venezuela se ha hecho caso omiso.



En septiembre de 2020, Juan Guaidó, presidente interino reconocido por 55 países, anunció que se iniciaba un proceso junto a la embajada de Estados Unidos, para activar convenio con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para designar al cuerpo policial como una organización terrorista, sin embargo no se llegado al acuerdo.



Provea ha solicitado investigación en contra de varios funcionarios que califica como responsables de estos operativos de seguridad. Incluyen en la lista a Nicolás Maduro, el exministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; a Gustavo González López, actual director del Sebin; y a la exministra Carmen Mélendez, ahora alcaldesa de Caracas. Al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, al director de la PNB, Elio Estrada Paredes; al director de las FAES, José Miguel Domínguez; al exgobernador Omar Prieto (Zulia); y el actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

La violencia en Venezuela se vio recrudecida durante las protestas del 2017. Foto: AFP

Estado se defiende

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que 210 funcionarios policiales y militares han sido condenados con penas de hasta 28 años por cometer violaciones a los derechos humanos.



Saab ofreció un balance sobre las actuaciones del Ministerio Público desde 2017, año convulsionado para el país al registrarse fuertes protestas antigubernamentales en las que murieron más de 100 personas.



En declaraciones a la AFP dijo que vendrían más condenas porque el foco de su despacho es la atención de los derechos humanos . Hasta noviembre de 2021 han sido imputados "820 funcionarios de seguridad de Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores inmediatos de estos delincuentes", añadió.



Durante el balance, el fiscal también informó de la condena de dos funcionarios del Sebín por la muerte del concejal de Caracas, Fernando Albán, ocurrida en 2018 mientras estaba en custodia del Estado. Albán cayó desde el piso 10 de la sede de ese organismo policial y la versión oficial era que se había suicidado.



Ahora los supuestos responsables fueron condenados a cinco años de cárcel, lo que ha provocado indignación en familiares de Albán.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TEIMPO

CARACAS

