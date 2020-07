Vicepresidente económico de Maduro le ganó 'la batalla' al covid-19

El régimen venezolano, que no logra frenar el ascenso de los casos por covid-19 en el país, le ganó una batalla al virus en otro frente.



En la tarde de este jueves, el vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, anunció a través de la red social Twitter que se había recuperado del virus.



“Luego de un intenso reposo de 72 horas junto con un riguroso tratamiento, hoy mi recuperación es absoluta y la victoria sobre este terrible virus es irreversible”, trinó El Aissami.



Desde el pasado 10 de julio, cuando anunció que había dado positivo en las pruebas para detectar el virus, el funcionario del régimen madurista había venido reportando a través de Twitter una evolución que tildaba de satisfactoria.



En el ínterin, recibió manifestaciones de apoyo y solidaridad de los altos jerarcas del régimen, y de personalidades internacionales como el futbolista argentino Diego Maradona, el ministro de Energía y príncipe de Arabia Saudita, Abdulaziz Bin Salmán, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammad Barkindo.



“Quiero renovar mis fuerzas en el abrazo cariñoso de tantos que me acompañaron en esta gran batalla por la alegría y la vida”, tuiteó un recuperado El Aissami, a quien muchos respondieron con mensajes en los que denunciaban las penurias que atraviesan los ciudadanos de este país al contagiarse del virus.



“Tratamiento al que no podemos acceder ningún venezolano honesto que trabaje, solo queda ir como despojo humano a los campos de concentración que tiene dispuestos el Gobierno sin medicinas, sin agua, sin comida”, trinó, por ejemplo, un usuario identificado como Ylemdor.



“La diferencia entre tú y los demás es que tú sí cuentas con atención médica de primera, el resto de los venezolanos no”, agregó otro bajo el nombre de Fabricio Ojeda.



También hay quienes insisten en cuestionar la veracidad de la noticia de que estuvo enfermo y apuntan a una nueva estrategia del régimen para fortalecerse de cara a las cuestionadas elecciones parlamentarias que se realizarán el 6 de diciembre.

Por su parte, Diosdado Cabello dice que se está mejorando de la enfermedad que le produjo el coronavirus. Foto: AFP

En vías de recuperación

Otros importantes funcionarios también se habrían contagiado del virus. El caso más reciente, del que se conoció el pasado domingo, es el del jefe de Gobierno de Caracas, Darío Vivas.



Pero el primero en hacerlo público fue el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien también aprovechó Twitter para dar a conocer de su evolución.



El reporte más reciente es de este martes, y en él asegura que está cumpliendo con el protocolo indicado. “(De) reposo absoluto, continuamos con el tratamiento, gracias por sus oraciones y bendiciones me dan una fuerza extraordinaria. ¡Nosotros venceremos!”, trinó Cabello, quien reconoció que los primeros 5 días de tratamiento habían sido “rudos”, pero que luego se había comenzado “a nivelar la batalla” y estaba mejorando.



A inicios de la semana, el gobernador del estado Zulia, fronterizo con Colombia, el oficialista Omar Prieto, también hablaba de una “franca mejoría”, tras haber dado positivo en el virus. Zulia es la entidad que concentra la mayor cantidad de casos.



Entre el pasado 13 de marzo y la noche de este miércoles, las autoridades del régimen habían reportado un total 13.164 casos confirmados en todo el país, de los cuales 7.471 se habían recuperado y 124 habían muerto.



Desde la academia y la oposición venezolanas se han cuestionado estas cifras, que tendrían un importante subregistro, producto de la poca realización de pruebas PCR.



Esta semana, según el infectólogo y asesor médico de la opositora Asamblea Nacional, inició la fase exponencial de la epidemia en Venezuela.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS