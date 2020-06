Las maniobras del régimen de Maduro para controlar partidos opositores

El régimen venezolano sigue moviendo fichas de cara a las elecciones parlamentarias de este año. No teme quedar en evidencia ni demostrar que tiene prisa. Tras la irregular designación y juramentación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta semana, su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió las juntas directivas de los dos partidos políticos opositores más votados: Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).



Otros dos, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP), que les siguen en la lista de los más votados, esperan también decisiones del TSJ, que podrían anular la participación de la oposición tradicional en los próximos comicios.



Juntos: AD, PJ, UNT y VP forman el denominado G4, principal coalición de oposición a Nicolás Maduro.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: AFP

La intervención de PJ era esperada, por una demanda que había interpuesto el diputado José Brito en enero, tras haber sido expulsado del partido por integrar el grupo de parlamentarios opositores que presuntamente favoreció al empresario colombiano Álex Saab, detenido en Cabo Verde. La de AD fue inesperada, y para ella el TSJ desengavetó una demanda del 2018.



En el caso de PJ, el TSJ dio el control a Brito, como presidente de una junta directiva' 'ad hoc' que ahora puede utilizar la tarjeta electoral, logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de la denominada tolda amarilla. En el caso de AD, hicieron lo propio con el número dos del partido, Bernabé Gutiérrez, que había sido acusado de traidor luego de conocerse que su hermano era uno de los rectores designados por el TSJ.



“Esto es un rompecabezas. Cada sentencia cumple una misión dentro de la estrategia del Gobierno y todo está dirigido a una visión de cómo tiene que ser el escenario político de ahora en adelante: con un CNE y una oposición a la medida”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.



Más piezas de ese rompecabezas podrían develarse pronto. El miércoles, otro diputado que fue expulsado de la oposición por presuntos hechos de corrupción denunció ante el TSJ al que fue su partido, UNT, por supuestas irregularidades.



Y este jueves se conoció una nueva sentencia en la que la Sala Constitucional del TSJ pasa a la Sala de Casación Penal un recurso planteado por el fiscal del régimen, Tarek William Saab, para determinar si VP, el partido fundado por Leopoldo López y de cuyas filas salió el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países, es una organización terrorista.



“Lo que estamos previendo es que va a haber una ilegalización de VP en función de que es una organización ‘terrorista’ ”, acotó Daniels, quien tampoco descarta una intervención.



Tanto AD como PJ y VP habían sido inhabilitados en 2017 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras su negativa de participar en las elecciones de alcaldes de ese año. Pero, ahora que las directivas de AD y PJ están en manos de estos cuestionados dirigentes, las cosas dieron un giro interesante.



El miércoles, el órgano chavista dejó sin efecto el decreto que los inhabilitaba para participar en elecciones, con la supuesta intención de promover la participación en las parlamentarias. Pero el nuevo acuerdo, sin embargo, excluye las organizaciones políticas sobre las que cursen recursos penales ante el sistema de justicia, como VP.



El fiscal del régimen, Tarek William Saab, planteó un recurso para determinar si el partido Voluntad Popular es una organización terrorista.. Foto: AFP

Por si todo esto fuera poco, se espera también un cambio en las reglas de juego por parte de los nuevos rectores del CNE, a quienes el TSJ otorgó competencias de legislar en materia electoral. Así, se espera que en los próximos comicios se le dé más peso a la votación lista, se modifiquen circuitos electorales y se haga también manejo poblacional, pues tendrían en mente aumentar a los diputados en función de la población.



“No se pueden permitir el lujo de una nueva victoria opositora porque, independientemente de las actuaciones de la AN, estos fueron cinco años muy amargos para el Gobierno. Entonces la única forma de garantizar es, por un lado, que haya un acto de votación y, dos, que sea sobre un sistema hegemónico, es decir, donde no haya una diferenciación real entre los partidos y las expectativas del Gobierno”, dijo el doctor en ciencias políticas Daniel Varnagy.



Desde la sede de AD, en Caracas, la oposición rechazó las medidas el miércoles. “Atacar a un partido político significa atacar al contrapeso del poder hoy, mañana y siempre”, dijo Guaidó.



Que su mensaje cale en los ciudadanos, sin embargo, está difícil. Para una sociedad que, según Varnagy, está devastada y desesperada por sobrevivir, el tema electoral no es prioridad.



Hay antecedentes que lo demuestran. El TSJ chavista ha intervenido y cambiado las juntas directivas de otros seis partidos opositores. “Cuando esto ocurrió con Copei, por ejemplo, no pasó absolutamente nada. (…) Aquí no hay, sobre todo en los últimos años, una cultura de gran vinculación partidista”, lamentó Varnagy.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS