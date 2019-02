Cruz Roja venezolana, dispuesta a distribuir ayuda humanitaria

La Cruz Roja venezolana está dispuesta a colaborar con la distribución de ayuda internacional en alimentos, medicinas e insumos médicos una vez ingrese al país, dijo este martes Mario Villarroel, presidente de la organización.

Sin embargo, Villarroel aclaró que la institución no puede participar en el proceso de entrada de la asistencia, gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido por unos 40 países como presidente interino del país petrolero.



"La Cruz Roja venezolana va a actuar, en la medida que le sea solicitado e ingrese la ayuda humanitaria, en la preparación y distribución de la ayuda", pues "es nuestro deber y estamos capacitados para ello", dijo en rueda de prensa el directivo. Pero "no vamos a participar en el ingreso de esa ayuda al país. No es nuestra función", agregó.



Este lunes, por medio de un comunicado, el Comité Internacional de la Cruz Roja aclaró que no participará en la entrega de asistencia humanitaria para Venezuela desde Colombia, la entidad internacional indicó que la razón de la decisión es que no puede violar los principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia.

La ayuda humanitaria es rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro, por considerarla el primer paso hacia una intervención militar encabezada por Estados Unidos. Villarroel subrayó que la Cruz Roja prestará "apoyo a los sectores más vulnerables (...) bajo los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia". El presidente de la Cruz Roja venezolana dijo que la organización todavía no fue notificada sobre las "condiciones" de entrega de la ayuda humanitaria o "en qué consiste".



Manifestó que, una vez se conozcan esos detalles, "analizaremos en qué podemos ayudar, porque tenemos los voluntarios por una parte y la experiencia por otra". Guaidó anunció que el plan es acopiar los productos en Colombia, Brasil y una isla del Caribe cuyo nombre no reveló. Estados Unidos ya anunció un primer envío.

#Ahora Cruz Roja Venezolana sobre ayuda humanitaria: Cuando seamos notificados del ingreso, inmediatamente prestaremos nuestras labores. https://t.co/8twrgZe2bF — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 5 de febrero de 2019

El lunes, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Colombia anunció en un comunicado que no puede participar "en las iniciativas de entrega de asistencia planteadas para Venezuela desde Colombia, sin que exista un acuerdo previo". La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que pase por las fronteras.



Los militares, dijo este martes el diputado opositor Miguel Pizarro, cruzarían una "línea roja" si lo impiden. "Ustedes saben que hay una línea roja, saben bien que hay un límite, saben que medicinas, alimentos e insumos médicos son esa raya roja", expresó el legislador.

EFE