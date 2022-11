El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ( CPI), Karim Khan, anunció este martes que pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



"Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación", señaló el fiscal de la CPI en un comunicado.

¿Cuáles son los efectos y las razones del anuncio?

Entre las razones para apoyar la solicitud, explica que "la evaluación independiente y objetiva" llevada a cabo por su oficina muestra que los esfuerzos y reformas en Venezuela, pese a que "de ser aplicados adecuadamente, podrían ofrecer un margen para la esperanza y el cambio", siguen "siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes".



El fiscal reconoce que, "aunque el aplazamiento no está justificado en este momento, esto no significa que la evaluación no pueda revisarse en una etapa posterior del procedimiento".



"Yo mismo estoy dispuesto y me comprometo a hacerlo ante un cambio en hechos o circunstancias relevantes", señala Karim Khan.



Además, asegura que sigue "comprometido a cooperar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad".



El fiscal jefe precisó que, tras esta petición, será la sala de cuestiones preliminares de la Corte internacional la que deberá decidir sobre el procedimiento a seguir.



Por último, felicita al Gobierno de Venezuela "por su compromiso constructivo desde la apertura del examen preliminar hasta la fecha".



"Independientemente del resultado, sigo comprometido con el compromiso y el diálogo para explorar formas en las que podamos cooperar para garantizar la justicia para las víctimas en Venezuela", señala Khan.



El fiscal jefe de la CPI anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas en 2021 e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con el presidente, Nicolás Maduro.



Las pesquisas del tribunal con sede en La Haya abordan supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

¿Qué dicen las ONG?

Varias ONG de Venezuela celebraron la decisión tomada este martes por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación.



El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dijo a EFE que la solicitud hecha por el fiscal de La Haya, que califica como "positiva", confirma que en Venezuela "no están dadas las condiciones para una investigación objetiva, genuina e imparcial sobre los posibles crímenes de lesa Humanidad cometidos".



"Es una buena noticia para las víctimas porque las acerca más al reconocimiento de la comisión de crímenes en su contra, y les permitirá, eventualmente, expresarse ante la justicia penal internacional, donde, hasta este momento, existen más posibilidades de encontrar justicia que en Venezuela", aseguró.



El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, también aplaude esta decisión, que considera -según dijo a EFE- "totalmente positiva" para las víctimas y sus familiares, pues confirma que la Fiscalía de la CPI "debe seguir investigando porque en

Venezuela no hay sanción a los responsables, justamente lo contrario a lo que dice el Gobierno".



