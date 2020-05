‘Los migrantes regresarán cuando la economía se active de nuevo’

La Defensoría del Pueblo, al igual que otras instituciones del Estado colombiano, se está enfrentando a situaciones complejas: a la crisis migratoria, que ya era un problema de grandes proporciones, se le sumó la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

Miles de ciudadanos venezolanos acosados por el hambre y la pobreza, que también los empujaron hace unos meses a salir de su país, están tomando el camino de vuelta a casa.



EL TIEMPO habló con el defensor del Pueblo, Carlos Negret, acerca del papel del Estado en esta crisis humanitaria y de las condiciones en las que está la población migrante en Colombia.



¿Cree que el número de migrantes que regresan a Venezuela siga aumentando en los próximos días?

Pienso que en la medida en la que la pandemia siga restringiendo el trabajo de los migrantes venezolanos y de cualquier ciudadano, ellos van a seguir retornando a su casa, donde, entre otras cosas, tienen un gran arraigo familiar. Con seguridad los volveremos a ver una vez esta crisis se calme un poco. Regresarán cuando la economía se active de nuevo.



¿Qué tan voluntario es ese regreso a Venezuela?

Realmente los ciudadanos venezolanos no están retornando porque quieren, sino por el hambre que están sintiendo y porque no hay unas condiciones económicas óptimas para que ellos se queden, ni en Colombia ni en cualquier otro lugar en el que se encuentren en este momento.



En otros países, como Perú y Ecuador, han venido actuando, si se me permite el término, con una xenofobia muy clara. Les piden requisitos adicionales, como por ejemplo, el pasaporte, que para algunas personas es imposible de conseguir. En Colombia, algunos mandatarios municipales y gobernadores, no todos, han contratado unos buses y han sacado a los ciudadanos venezolanos por petición de ellos.

¿Este retorno implica que los esfuerzos por integrar a la población migrante en Colombia no fueron suficientes?

No. Yo creo que en Colombia sí les hemos garantizado sus derechos a los ciudadanos venezolanos. El Gobierno nacional ha tenido que hacer un gran esfuerzo económico a través de instituciones como Migración Colombia.



De igual forma sucede con los gobernadores y alcaldes, que desde que empezó esta nueva ola de llegada de migrantes, hace unos tres años, han invertido muchos recursos y les han garantizado sus derechos.



La verdad no es claro por qué quieren retornar a su tierra y creo que las únicas razones que se pueden señalar son el arraigo familiar y la falta de condiciones para que ellos puedan alimentarse en Colombia, porque no hay trabajo, cosa que también sucede en países como Ecuador y Perú.

¿Los migrantes que están regresando son familias enteras o personas solas?

Hay de todo. Retornan familias completas, personas que se vinieron solas, que dejaron a sus familiares en Venezuela y que acostumbraban a girarles recursos. Pero ya se les vuelve doblemente gravoso vivir en un país extranjero y tratar de enviar dinero cuando se enfrentan a la falta de trabajo.

¿Qué necesidades particulares han identificado en los venezolanos que están en Colombia?

Son básicamente todas. No tienen trabajo, salud, educación, vivienda y, por falta de recursos, también les hace falta capacidad de locomoción. Están en condiciones de carencia absoluta. Yo creo que nadie sale de su país porque quiere, sino porque le toca. Ahora están volviendo por la misma razón. No tienen dinero y su única garantía es trabajar en la calle, como le sucede a un alto porcentaje de los migrantes que llegaron aquí.

Uno de los escenarios previos al éxodo es el desalojo, que por ahora está prohibido en todo el territorio nacional. ¿Cómo le ha ido al Estado colombiano evitando este fenómeno?

El Gobierno nacional y los gobiernos locales han venido trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y con la Defensoría del Pueblo para evitar los desalojos. Se han visto casos en ciertos lugares, pero son situaciones esporádicas, que inmediatamente reciben la atención de instituciones como Migración Colombia, las alcaldías y las gobernaciones.



Además, Migración Colombia, la OIM, la Acnur y las alcaldías les están entregando un subsidio a varias familias migrantes para que tengan cómo pagar. Por supuesto, habrá algunas que no puedan acceder a estos beneficios, porque estamos hablando de que en Colombia hay más de un millón y medio de ciudadanos venezolanos.



¿Cree que las autoridades locales estén haciendo lo suficiente por acabar con estos desalojamientos?

Las autoridades han hecho esfuerzos para que los ciudadanos venezolanos, y también algunos ciudadanos colombianos, no sean desalojados. Los gobernadores y los alcaldes han protegido el derecho de estas personas con la ayuda de la Policía Nacional.

¿Es decir que no se puede hablar de los desalojos como un fenómeno generalizado?

No. Sin lugar a dudas, no es un fenómeno generalizado. No podría decir que ha habido solo un desalojo en cada ciudad. Son muchos casos, pero no es una política de los ciudadanos colombianos sacar de sus viviendas a los venezolanos.

¿A qué canales de atención de la Defensoría del Pueblo puede acudir un ciudadano venezolano que esté en riesgo de ser desalojado?

Nosotros continuamente estamos recibiendo a los migrantes venezolanos. Basta con entrar a la página www.defensoria.gov.co, entrar al link de Servicios en línea y diligenciar el Registro Único de Peticiones. Este es un servicio para todos los ciudadanos, incluidos los migrantes.



Además, estamos teniendo un contacto permanente con funcionarios de la Embajada de Venezuela en Colombia, que cuando ocurren situaciones delicadas me llaman a mí personalmente. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación con el defensor del Pueblo de Venezuela, el doctor Alfredo Ruiz. Siempre que tenemos algún inconveniente, por ejemplo cuando usted oye que cerraron la frontera en Paraguachón o en Cúcuta, ese trabajo humanitario lo hacemos entre él y yo.

SEBASTIÁN RAMÍREZ

@Denocheunpajaro

