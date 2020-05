Testimonios sobre escasez de insumos médicos en hospitales venezolanos

Este martes, Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins publicaron un informe que advierte sobre los riesgos que enfrenta Venezuela y su ciudadanía ante la pandemia del coronavirus.



Los puntos claves del reporte mencionan que la falta de preparación en el sistema de salud venezolano es un riesgo para la salud de la población y “podría contribuir a una propagación regional (países vecinos) de la enfermedad”.



El documento de estas dos instituciones tiene en cuenta, además, testimonios de profesionales de salud venezolanos -que por estos días enfrentan una devaluación de sus salarios por la inflación y escasez en los insumos médicos- y encuestas que revelan el estado de los hospitales.



A continuación, recopilamos algunos de esos relatos por parte de equipos médicos y de enfermería y los resultados de los sondeos que amplían la radiografía de lo que sucede en Venezuela.



Acceso limitado a agua potable

Una de las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el contagio del virus es mantener una adecuada higiene. En Venezuela, el acceso al agua corriente es limitado tanto en hogares como en hospitales.



Uno de los profesionales citados por el informe dice que el centro médico no tiene acceso al agua corriente. “A veces el agua no llega todo un fin de semana y, en otras ocasiones, directamente no llega por cinco días”.



Otra entrevistada dice que en su hospital el gobierno raciona el agua y solo hay “acceso a esta durante una o dos horas, dos veces por semana”. Es problema viene desde 2014, cuando se empezó a registrar un suministro limitado de agua que se agudizó con el paso de los años.



De hecho, la red nacional de Médicos por la Salud indica que el porcentaje de hospitales públicos venezolanos “con acceso intermitente al agua creció del 28 % en 2014 al 69 % en 2016. En 2019, el 70 % indicó tener un acceso intermitente al agua y el 20 % informó directamente no tener acceso”, agrega el informe.

Migración Colombia exige a los venezolanos que ingresen al lado colombiano el uso de tapa bocas como medida de prevención. Foto: EFE

Encuestas y disponibilidad de insumos

El dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauricio Zambrano, es uno de los citados en el informe de HRW y la Johns Hopkins. El pasado 21 de marzo, Zambrano publicó a través de su cuenta de Twitter una radiografía sobre los 16 hospitales y centros de salud en Caracas.



Zambrano reveló que, en el total de hospitales, 8 de ellos tenían escasez de agua, en siete había escasez de guantes para los médicos y 15 en jabones y desinfectantes. Además, en ocho faltaban tapabocas y en 13 los estaban reutilizando.

#21May #MonitorSalud En medio de la pandemia de COVID-19.



Te presentamos un balance de cómo se encuentran 16 centros de salud en Caracas, donde se registra un número considerable de casos de coronavirus. — Mauro Zambrano (@maurozam10) May 21, 2020

Por otro lado, la ONG Médicos Unidos de Venezuela reveló una encuesta en la que 31,8 por ciento de los trabajadores de hospitales no contaban con agua potable y el 64,2 por ciento informaron de un acceso intermitente a la misma, entre el 27 y 1 de marzo.



Además, la presidencia encargada de Venezuela publicó el pasado 17 de marzo una encuesta que también habla sobre la ausencia de insumos médicos.



El informe dice: “Otra encuesta nacional sobre el impacto del covid-19 publicada el 16 de mayo reportó que había escasez de guantes en el 57.14 por ciento del sector salud, de tapabocas en el 61.9 por ciento, de jabón en el 76.19 por ciento y de alcohol desinfectante en el 90.48 por ciento”.

La afectación en el personal médico y denuncias de hostigamiento

Ante la escasez de estos insumos médicos, muchos profesionales de la salud denuncian no poder lavarse las manos tan a menudo. Otros dicen que han tenido que comprar su propio alcohol y gel desinfectante para lavarse las manos.



“Algunos a veces traen al hospital agua embotellada, jabón o papel higiénico. Pero muchos ni siquiera tienen recursos para comprarlos”, dice el informe de HRW y Johns Hopkins. De hecho, el documento dice que familiares de los pacientes traen su propia agua para limpiar los baños “y evacuar los inodoros”.



A esta situación se le suma la persecución al personal médico, periodistas y a los activistas que han denunciado estas situaciones y cuestionado la respuesta oficial a la emergencia sanitaria del coronavirus.



“Varios profesionales de la salud indicaron haber sido amenazados, seguidos y fotografiados, en algunos casos por agentes de inteligencia. Algunos médicos que participaron en manifestaciones indicaron que las autoridades los detuvieron y les prohibieron referirse en forma pública al estado del sistema de salud”, apunta el informe citado.

