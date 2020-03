Queremos hablar sobre coronavirus en frontera: canciller de Venezuela

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, habló sobre cómo se está enfrentando la pandemia del nuevo coronavirus en la frontera colombo-venezolana. Lo hizo este viernes después de que se confirmaran los dos primeros casos de Covid-19 en Venezuela.



En entrevista con 'Sigue La W', programa de W Radio Colombia, el canciller dijo que se debe "deponer cualquier diferencia ideológica que haya para tomar acciones coordinadas en la frontera”.

Arreaza afirmó que en las últimas horas se ha intentado comunicar con la canciller de Colombia, Claudia Blum, y con el ministro de salud, Fernando Ruiz, pero, en sus palabras, "ha sido imposible".

(Le puede interesar: Ante emergencia por coronavirus, en Venezuela cobran 140 mil pesos por caja de tapabocas)

Y añadió: “No solo no se ha atendido la llamada, sino que tampoco se ha agendado ninguna llamada a ninguna hora”.



Fue enfático en aclarar que Venezuela no tiene "inconveniente alguno por las vías que se quieran hacer para establecer el contacto”. De hecho, no descartó hacerlo a través de Naciones Unidas o de cualquier organización no gubernamental.



Sin embargo, cuando se le preguntó sobre si ese intermediario podía ser Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 naciones del mundo incluido Colombia, Arreaza explicó que “la vía alternativa no puede ser un venezolano”.



"No necesitamos intermediarios porque hablamos el mismo idioma, somos países hermanos. En Venezuela todos queremos comunicarnos con Colombia”, comentó y, de paso, recordó que Maduro "es quien tiene el control efectivo de las instituciones" en ese país.

(Lea además: Lo que se sabe de los dos casos de coronavirus confirmados en Venezuela)

Lo cierto es que, mientras se define ese manejo bilateral, en la frontera con Venezuela cada vez se dificulta más aplicar las medidas ante el riesgo de propagación del Covid-19. Como lo contó EL TIEMPO, aunque las autoridades sanitarias en Norte de Santander han aumentado las medidas preventivas en la frontera, el masivo flujo de migrantes venezolanos y los pasos ilegales dificultan el control.



Sobre un eventual cierre de frontera, Arreaza dijo que Venezuela prefiere evitar decisión unilaterales. “Queremos comunicarnos con nuestros homólogos, que se reúnan los expertos en la materia y vean cuál es la realidad en la frontera para poder tomar decisiones preventivas conjuntas”, comentó.



El canciller insistió en la necesidad de trabajar conjuntamente, dejando de lado lo que él llamó "posiciones de intolerancia ideológica".



“Es un tema de seguimiento de casos, de articulación y de información. Si una persona fue diagnosticada (con coronavirus) en un país y guarda cuarentena en el otro, hay que hacerle seguimiento sanitario. No podemos jugar a la doctrina de no entendernos, de no reconocernos. Es irresponsable con nuestros pueblos”, explicó.



Por último, Arreaza dijo que Venezuela insistirá en comunicarse con Colombia y Brasil para establecer medidas y estrategias conjuntas. "De lo contrario, por más medidas unilaterales que se tomen, si no estamos coordinando acciones van a ser mucho menos efectivas para el bien común de nuestros pueblos", concluyó.

(También: Nicolás Maduro dice tener medicamento que curaría el coronavirus)

Las medidas de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes dos casos de coronavirus en ese país y pidió la cuarentena para los viajeros que llegaron en el mismo vuelo de las dos personas contagiadas.



De acuerdo con Rodríguez, se trata de dos ciudadanos venezolanos: una de 41 años que recientemente viajó a Estados Unidos, Italia y España y de un venezolano de 52 años proveniente de España.



De inmediato, se anunció que a partir del lunes 16 de marzo se suspenden las clases en todos los niveles educativos del país y que el uso de tapabocas será obligatorio en el metro y en los trenes. Además, se prohibió todo tipo de concentración pública.



Este jueves Nicolás Maduro ordenó la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia tras declarar una “emergencia” por la pandemia mundial de Covid-19.

ELTIEMPO.COM