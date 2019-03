Contraloría de Venezuela inhabilita políticamente por 15 años a Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue inhabilitado este jueves para ejercer cargos públicos durante 15 años por presunta corrupción, anunció la Contraloría de su país..



El organismo resolvió "inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano (Juan Guaidó) por el período máximo establecido en la ley", dijo el contralor oficialista, Elvis Amoroso, a través de la televisión gubernamental.

ÚLTIMA HORA | VIDEO: Régimen de Maduro inhabilita políticamente a Juan Guaidó por 15 años https://t.co/CPnaykiDkz pic.twitter.com/oHyN9iO9DK — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) 28 de marzo de 2019

Amoroso señaló que se "presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar".



“Ha realizado 91 viajes al exterior sin autorización de la AN por un monto de 570 millones de bolívares que no puede justificar con su salario de servidor público”, añadió el contralor.

Por su parte, Guaidó, reconocido por 50 países como presidente encargado de Venezuela, calificó la inhabilidad pronunciada en su contra como una "farsa".



"Tienen miedo. No saben qué hacer, porque saben de las consecuencias (...) A mí por lo menos me dejan entrar a otros países, y a la primera dama también", dijo en una asamblea celebrada este jueves en Caracas, en la que discute con los ciudadanos el Plan País, para buscar soluciones a la crisis energética.



"No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", sentenció Guaidó en la reunión.

El 29 de enero pasado, el Tribunal Supremo de Justicia inició una investigación contra Guaidó y le prohibió la salida del país hasta que culmine el proceso. También le prohibieron enajenar y gravar bienes de su propiedad y congelaron sus cuentas bancarias.



“Se acordó dar inicio a una investigación preliminar contra el ciudadano Juan Guaidó, y requirió con el propósito de resguardar la integridad del país la imposición de medidas cautelares innominadas”, dijo ene se entonces Maikel Moreno, presidente del TSJ.

Aunque el régimen ha evitado el arresto de Guaidó, han detenido a funcionarios muy cercanos al político, como el abogado Roberto Marrero.



La esposa de Guaidó, la periodista Fabiana Rosales, denunció en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, que el equipo de seguridad del político fue víctima de un ataque por parte de las fuerzas armadas de Maduro.



La pregunta que queda en el aire es si todas estas acciones contra el presidente encargado y líder opositor son el preámbulo para justificar un arresto.





Agencias y El Nacional (Caracas) - GDA