La promesa de la atención consular a los colombianos en Venezuela sigue en el aire. La exigencia de los ciudadanos es que finalmente se abran estas sedes diplomáticas para gestionar los trámites necesarios.



Colombia solo ha designado a dos cónsules, Alejandro Mahe en San Antonio del Táchira –frontera- y a Fulvia Benavides en Caracas. Sin embargo, EL TIEMPO accedió a la información de que por los momentos las sedes seguirán sin actividad oficial pues ambos funcionarios solicitaron permisos vacacionales.

La atención de los colombianos en Venezuela es una materia pendiente del consulado. Expedición de pasaportes, diligencia de títulos universitarios, cédulas y acompañamiento es lo que reclaman los colombianos. La sede está cerrada desde 2019 cuando los países rompieron relaciones.



A principios de febrero, EL TIEMPO reveló que junto a Benavides estarán en Caracas, Hans de Francesco, quien asumirá como primer secretario, y Natalia Herrera, quien tendrá el cargo de tercera secretaria, siendo la primera misión que Herrera asume.



En ese consulado –de los 15 que existían en Venezuela- laboran 16 funcionarios, pero de momento han sido designados estos tres, recordó una fuente que conversó con este diario, indicando que esto se debe a que en el gobierno del presidente Iván Duque “pensó que no se restablecerían las relaciones” y “los cargos fueron asignados a otros países”.



La decisión de las vacaciones ha traído molestia en la comunidad colombiana, pues esperaban que el proceso fuera más rápido. El pasado 15 de mayo representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Colombia (Fedecol) en Venezuela, entregaron una carta en Bogotá dirigida al presidente Gustavo Petro, solicitando la atención consular.



EL TIEMPO consultó con la cónsul Benavides sobre el estatus del consulado y la solicitud de vacaciones, a lo que respondió que para ello necesitaba autorización de Bogotá. "Cuando tenga la autorización de Bogotá para informarle cómo vamos con gusto me reúno con usted", indicó la funcionaria. Sobre los días a tomar no emitió comentario.



Este diario también solicitó comentarios al cónsul de San Antonio, Alejandro Mahe, pero no hubo respuesta.

