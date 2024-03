Constituyentes venezolanos: 'Colombia no necesita reformar su Constitución'

El llamado del presidente colombiano Gustavo Petro a una constituyente, genera preocupación no solo en su país, sino también en Venezuela, que al igual que Ecuador y Bolivia, ya transitaron ese proceso.

Los analistas consideran que la Constitución colombiana no requiere modificación, sino que el Estado la haga cumplir.

En 1999 Venezuela llamó a Constituyente, una propuesta de Hugo Chávez que ganó de manera abrumadora. De los 161 integrantes, solo cuatro eran de oposición, entre ellos el reconocido profesor y abogado Allan Brewer Carías.

Brewer Carías, también es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y profesor honorario del Externado, la Javeriana y El Rosario, por lo que conoce el caso colombiano y teme que tenga "el mismo desenlace que en Venezuela".

"La Constitución de Colombia es producto de un acuerdo político y por eso su larga duración que es única en estos tiempos contemporáneos. Las otras experiencias que siguieron a esa experiencia fueron totalmente distintas. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, no fueron productos de un acuerdo político, fueron una imposición de un grupo que asaltó el poder escudándose en el supuesto pueblo que respaldaba la Constituyente", dice Brewer Carías.

Para el analista, la idea de una Asamblea Constituyente en Colombia "es porque la única razón es porque el Estado de derecho está funcionando de acuerdo con una Constitución donde hay unas instituciones, donde hay un sistema de control entre los órganos del Estado y de eso se trata un Estado de derecho de control del poder".

A esto hay que sumarle - prosigue el académico- que el presidente por tanto no puede hacer lo que le venga en gana "y entonces dice que las instituciones no funcionan, pero no, las instituciones están funcionando y por eso es que no puede hacer lo que le venga en gana sino que tiene que hacerlo de acuerdo a la Constitución de manera que la Constitución de Colombia es una pieza esencial en el Realismo latinoamericano".