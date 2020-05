Guaidó se desvincula de presunta incursión militar contra Maduro

En las últimas 48 horas ha habido acción en Venezuela. Ya no solo en el sector de Petare, en el este de Caracas, donde por más de cinco días bandas rivales se han disputado el control con armas de alto calibre, sino ahora en las costas venezolanas, por donde presuntamente estarían intentando ingresar, con cuentagotas y en cinematográficas operaciones, grupos de militares venezolanos y mercenarios estadounidenses, con la supuesta intención de derrocar a Nicolás Maduro.



La primera de estas incursiones, según versión oficial, ocurrió en la madrugada del domingo, a través de Macuto, en el estado La Guaira (otrora Vargas). Y la segunda, en la tarde de este lunes, a través de Chuao, en el estado Aragua. Ambas se enmarcarían en la denominada operación Gedeón.



Iban al menos ocho abatidos y diez detenidos en la noche de este lunes. En el caso de los detenidos, se espera que la cifra ascienda en las próximas horas, cuando sean presentados en tribunales.



Se sumarían a 114 que ya han sido arrestados, según voceros del régimen, por su participación en otras seis operaciones fallidas, desde aquel supuesto atentado contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, pasando por el alzamiento cívico-militar del 30 de abril de 2019.



Como en esos casos, el oficialismo remarcó, nuevamente, el presunto apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.



“El Gobierno narcomilitar de Colombia ha usado su territorio como base de operaciones de grupos terroristas, para (...) generar en Venezuela una guerra civil, asesinatos selectivos”, aseguró este lunes el fiscal del régimen, Tarek William Saab.



Por su parte, el bando del líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente encargado de Venezuela por Colombia y otros 50 países– se ha desvinculado de los hechos. Los calificó como una “olla” para desviar la atención de situaciones como la de Petare y la masacre de casi 50 presos en una cárcel al occidente.



“Presumimos dos versiones: uno, un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la AN y las fuerzas democráticas. Dos, militares o civiles venezolanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y sus cadáveres han sido utilizados para crear un ‘falso positivo’”, publicó el equipo de Guaidó.



Pero después se hicieron señalamientos en su contra, con supuestas pruebas: la principal de ellas, un contrato –aunque incompleto– que se asegura habrían firmado Guaidó, el también diputado Sergio Vergara y el asesor político J. J. Rendón, con un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos llamado Jordan Goudreau, como representante de la empresa de seguridad Silvercorp, y quien tras los hechos del domingo se atribuyó la operación.



“No tenemos relación ni responsabilidad alguna del accionar de la empresa Silvercorp o su representante”, insistió este lunes el equipo de Guaidó.



Sin embargo, en declaraciones para el medio digital Factores de Poder, Goudreau insistió en que el equipo de Guaidó no solo estaba al tanto, sino que incumplió el contrato que había firmado al no realizarle un pago de 1,5 millones de dólares para la operación. Factores de Poder divulgó, a su vez, un audio del momento en el que se suscribió el documento, y en el que se escucha presuntamente a Guaidó intercambiando palabras en inglés con Goudreau.



En un informe publicado el pasado primero de mayo, la agencia Associated Press (AP) ya había asomado el nombre de Goudreau y había adelantado detalles de una operación que ya se consideraba frustrada. Entre otras cosas, se manejaba una desvinculación de la oposición y que había quedado a cargo del mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones.



En el momento de su imputación por el Gobierno de EE. UU., Alcalá ya se había referido a un contrato que, según Goudreau, fue el mismo que se hizo público el domingo y del que, según el exmilitar venezolano, tenían conocimiento importantes figuras de la oposición, que insiste en o tener que ver con el asunto.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas