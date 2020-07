Maduro dice que el 70 % de contagios venezolanos se dan en fiestas

Nicolás Maduro dijo este domingo que el 70 % de los contagios por covid-19 en al menos 7 zonas de Venezuela, que se mantienen en "cuarentena radical" por presentar brotes activos, se han producido en celebraciones de diverso tipo.



"Hemos detectado que el 70 % de las personas contagiadas que están en estos estados del nivel 1 (de cuarentena) lo han hecho en fiestas, celebraciones, el 70 %, está comprobado matemáticamente", dijo el mandatario durante un acto de trabajo telemático transmitido por la televisión pública VTV.



Maduro se refería a la capital venezolana, Caracas, así como a los estados de Miranda, Sucre, Bolívar, Zulia, La Guaira y Táchira, donde los contagios superan la media.



Caracas es el actual epicentro de la pandemia en Venezuela, seguido por los estados de Miranda y Zulia, este último fronterizo con Colombia y donde hace semanas el covid-19 causó estragos.



"Las rumbas se han multiplicado, y mientras más rumba, más coronavirus", añadió. En ese sentido, pidió a los ciudadanos extremar las medidas de prevención, como el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos con agua y jabón.



"Habrá tiempo de sobra para rumbear, para bailar, para celebrar cumpleaños y todo lo que haya que celebrar, pero por el amor de Dios ¡Párenlo, hagámoslo! Vamos a hacerlo entre todos, estamos a tiempo, vendrán tiempos buenos, cuando tengamos la vacuna sobrará el tiempo para rumbear", insistió.



Este domingo, Venezuela llegó a los 15.463 contagios con 142 fallecidos. En marzo pasado, cuando se detectaron los primeros contagios de covid-19, el país sumó 143 casos.



En abril 190, en mayo 1.178, en junio 4.321 y, en lo que va de julio, 9.631 casos. Estos datos, reflejan la tendencia exponencial que muestra la curva de contagios en Venezuela, lo que llevó a Maduro a apuntar que el país enfrenta un "problema" con el covid-19.



"Es evidente que tenemos un problema, pero estamos a tiempo de atajarlo, estamos a tiempo de pararlo", dijo al respecto.



Asimismo, indicó que la lucha contra el nuevo coronavirus debe entenderse como "una batalla sostenida en el tiempo" que deben dar todos los venezolanos, y el régimen alista un hospital de campaña en el oeste de Caracas para atender "casos leves", en caso de que los centros asistenciales públicos se vean sobrepasados.

En las últimas semanas, los contagios en Venezuela han aumentado un 220 por ciento. Foto: EFE

Nuevas acusaciones contra Duque

Por otro lado, Maduro denunció este domingo que su homólogo de Colombia, Iván Duque, prepara en una zona de ese país a francotiradores para asesinarlo, aunque no mostró pruebas de ello.



"Hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme, desde Colombia", dijo Maduro.



"Está entrenando unos francotiradores allá Iván Duque, para matarme", añadió el gobernante venezolano, antes de explicar que asiste a los actos públicos, pese a estas amenazas, porque le gusta recorrer el país, "abrazar a la gente (y) sentir el calor de la gente".



Maduro acusa con frecuencia a Duque y a Colombia de problemas que afectan a Venezuela, que se multiplican en el marco de la mayor crisis político-económica de su historia moderna y de la pandemia de la covid-19.



Recientemente, el mandatario venezolano señaló que los contagios por el nuevo coronavirus se han elevado en su país por el retorno de miles de migrantes venezolanos a través de pasos ilegales, una operación que, aseguró, contó con el diseño del propio Duque.



Pese a esto, y a la nueva acusación de que prepara su magnicidio, Maduro pidió a Duque que tenga "un poquito de humanidad" y coordine con Venezuela la atención sanitaria para frenar la covid-19 en las poblaciones de frontera.



"Deberíamos estar coordinando nosotros, haciendo las pruebas PCR en territorio colombiano, en los lugares donde pasan los connacionales (que van a retornar). Si estuviéramos actuado juntos, Colombia y Venezuela estarían mucho mejor, a los colombianos y a los venezolanos nos iría mucho mejor", afirmó.



EFE