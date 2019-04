Guía para los solicitantes de la condición de refugiado en Colombia

¿Quién es un refugiado?

Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad o en el caso de los apátridas, del país de su residencia habitual a causa de un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social y que no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país.



Un refugiado también es una persona que se ha visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público.

En Colombia, un refugiado también es una persona que tiene razones fundadas para creer que está en peligro de ser sometido a tortura, penas crueles u otros tratos inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en caso de que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.

¿Cómo solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia?

Se deberá presentar una solicitud por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si se encuentra fuera de Bogotá puede acudir a cualquier delegación de Migración Colombia para presentar esa solicitud.



Los oficiales de Migración Colombia deberán recibir esa solicitud escrita y remitirla dentro de las 24 horas siguientes al Ministerio de Relaciones Exteriores.



Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores verifique el lleno de los requisitos de la solicitud, autorizará a Migración Colombia a expedir un salvoconducto gratuito por 3 meses prorrogables hasta que se tome una decisión final sobre la solicitud.

¿Tiene algún costo la solicitud?

Todos los trámites para solicitar reconocimiento de la condición de refugiado son gratuitos.

¿Qué debe contener la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado?

- Nombres y apellidos completos del interesado y sus beneficiarios.



- Fotocopia del pasaporte y/o documento de identidad del país de origen o de residencia habitual.



- Si el solicitante no puede aportar la documentación (de identidad) se recibirá declaración bajo la gravedad del juramento sobre su identidad.



- Fecha y forma de ingreso al país.



- Dirección, número telefónico y/o correo electrónico de contacto. Si cambia de dirección u otro dato de contacto, deberá informarlo al Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado (GIT-Refugio) del Ministerio de Relaciones Exteriores.



- Relato escrito, completo y detallado de los hechos en los cuales apoya su solicitud.

Documentos que respalden la solicitud, si los tuviere.



- Fotografía reciente a color 3x4 cm, fondo azul.



- Firma del interesado.



- Manifestación expresa sobre su voluntad de ser o no notificado o contactado mediante correo electrónico.

IMPORTANTE:

* El solicitante tiene un plazo de dos meses para presentar su solicitud a partir de la fecha de ingreso al país.

* Si el solicitante excedió el plazo de dos meses puede presentar una solicitud extemporánea. Debe incluir un párrafo en el que explique los motivos por los cuales no presentó la solicitud dentro del plazo establecido. La Conare evaluará estos motivos y decidirá si admite o no la solicitud

La entrevista

El GIT-Refugio citará al solicitante a una entrevista personal. La citación se enviará a los datos de contacto que se hayan indicado en la solicitud escrita o a los datos actualizados que hayan sido informados al GIT-Refugio. Si el solicitante no se presenta a la entrevista, se interpretará que el solicitante no tiene interés en continuar con el proceso. S expedirá un acta de no comparecencia y se archivará el caso.

Sobre la respuesta

Si el solicitante es reconocido como refugiado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá una resolución de reconocimiento positivo. También expedirá un documento de viaje y la visa correspondiente. Con estos documentos podrá solicitar a Migración Colombia la expedición de una cédula de extranjería.



De ser rechazada la solicitud, el solicitante podrá presentar un recurso de reposición dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Quién está a cargo del procedimiento?

El Ministerio de Relaciones Exteriores

La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare) conformada por 7 dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores toma la decisión sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.



El GIT-Refugio hace las veces de secretaría técnica de la Conare: recibe las solicitudes, entrevista a las solicitantes; analiza y estudia los casos; proyecta las decisiones de la Conare y autoriza la expedición del salvoconducto.

¿Cómo apoya Acnur?

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –Acnur- es un organismo humanitario y apolítico. Está encargado de apoyar a los Estados para proteger a los refugiados y apátridas, y buscar soluciones duraderas para salvaguardar sus derechos y bienestar.

​

Acnur trabaja para garantizar que toda persona que haya huido de su país de origen por motivos fundados pueda ejercer el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, encontrar protección en otro país y regresar voluntariamente a su país de origen.



El Derecho Internacional de los Refugiados es el marco jurídico fundamental de las actividades humanitarias de Acnur.



En el caso de Colombia, Acnur presta una orientación legal de manera directa o a través de sus socios sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.



Todo solicitante podrá contactar a Acnur en cualquier momento para asesorarse sobre su solicitud o de los derechos que le deben ser respetados.

¿Cuáles son los derechos de los refugiados?

Los refugiados tienen los mismos derechos que los extranjeros residentes regulares en el país, incluyendo el acceso al empleo remunerado, a trabajar por cuenta propia, y a los servicios como la educación y la seguridad social. Así mismo deben gozar de los derechos a no ser discriminados, a la libertad de asociación y a la libertad de movimiento.



Una persona con necesidad de protección internacional no puede ser devuelta, expulsada, extraditada o deportada al territorio de un país donde corra el riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. La protección contra la devolución incluye la prohibición de rechazar a un solicitante en la frontera.El derecho más importante de los refugiados y de los solicitantes es la no devolución al país donde estarían en riesgo.

¿Cuáles son las obligaciones de los solicitantes y refugiados?

Al igual que cualquier nacional o extranjero, los solicitantes y refugiados están obligados a respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos, así como a las personas e instituciones en Colombia.

Estas son direcciones útiles:



Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá

Dirección: carrera 5 #9-81

Horario general de atención al público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 57-3814000 - Extensiones: 1486, 1296, 1146, 4134, 4959, 1462, 4260 y 1779

Lugar para radicar documentos y solicitudes: carrera 5 #9-03

Horario de atención: 8:00 a.m. – 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. – 4:30 p.m.



Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados)

Aquí pueden ver el listado de todas las oficinas de Acnur en Colombia



Migración Colombia



Horarios de atención: al momento de ingresar al país por los puestos de control migratorio se puede consultar con esa entidad

Teléfono en Bogotá: 57-3814000. Extensiones: 1486, 1296, 1146, 4134, 4959, 1462, 4260, 1779

