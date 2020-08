La ‘vertiginosa’ expansión del Eln en territorio venezolano

La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (Eln) continúa ocupando espacios en territorio venezolano. Esto se ha hecho evidente, sobre todo, en el estado Táchira –limítrofe con Colombia–, donde, en los últimos meses, esta guerrilla ha pasado de hacer presencia en municipios fronterizos a adentrarse en zonas de montaña alta.

“Durante la cuarentena, el desplazamiento (del Eln) hacia nuevas localidades (de Táchira) ha sido mucho más agresivo”, aseguró a EL TIEMPO el director de la ONG venezolana Fundación Redes (Fundaredes), Javier Tarazona.



Nada más en julio, esta organización confirmó su presencia en nuevos sectores de tres municipios de este territorio: el sector Casa del Padre, en Lobatera; La Laguna, en Guásimos; y, más recientemente, Las Mesas, en Seboruco.

No olvidemos que ellos están encontrando en territorio venezolano la posibilidad de desarrollar la actividad de producción de droga

TWITTER

La denuncia de estas tres actuaciones fue presentada por Fundaredes ante la Fiscalía venezolana, el pasado 23 de julio, una acción que, sin embargo, como en oportunidades anteriores, no ha impedido que el avance de este grupo continúe en este estado y otros del país.



De hecho, según reveló Tarazona a este diario, están por confirmar si también se suma a la lista de espacios ocupados por el Eln en Táchira una zona céntrica de La Fría, en el municipio García de Hevia, donde estarían llevando a cabo explotación minera, una actividad que, según él, esta guerrilla ya desarrolla en otras localidades del municipio de Ayacucho.



Los registros de la opositora Asamblea Nacional venezolana apuntan a que ya hay presencia de este grupo en 14 de los 29 municipios que conforman la entidad tachirense, pero Fundaredes va más allá y asegura que, con las acciones más recientes, ya están en todas las jurisdicciones del estado.



Aunque la presencia de grupos irregulares en zonas de los municipios fronterizos se remonta a inicios del chavismo, y para noviembre del año pasado el Departamento de Estado de EE. UU. ya alertaba de una “creciente presencia” en Venezuela del Eln, no fue sino hasta este año cuando la ampliación de sus zonas de influencia empezó a ser tildada de “vertiginosa”, como lo apuntó la diputada opositora Karim Vera.



En febrero, según su versión, se registraron enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) venezolana y un grupo paramilitar que hacía vida en otra población del municipio García de Hevia, llamada Boca de Grita, lo que obligó a los irregulares a desplazarse hacia territorio colombiano.



“Se creyó que ese paso fronterizo de Boca de Grita había sido tomado nuevamente por la FAN, pero a los pocos días nos dimos cuenta de que quien había tomado posesión de ese territorio (…) había sido la guerrilla. A partir de ese momento, vimos cómo a lo largo de todo ese eje fronterizo el paramilitarismo fue desplazado y fue tomando fuerza la presencia del Eln”, relató Vera a EL TIEMPO.

Expertos coinciden con el aumento de la presencia del Eln en territorio venezolano. Foto: Efe

La presencia de este grupo trascendió, así, de los siete municipios fronterizos del Táchira, hasta adentrarse en otros que forman parte de la montaña alta, como Seboruco.



“El territorio es propicio para ellos enconcharse, les permite operar muy bien. Por otro lado, son productores de hortalizas y verduras y tienen una actividad económica importante, que evidentemente está golpeada por la crisis, pero que tiene un movimiento importante”, acotó Vera.



Tarazona apunta otra razón para la predilección de estos grupos por asentarse en zonas fértiles para el cultivo: “No olvidemos que ellos están encontrando en territorio venezolano la posibilidad de desarrollar la actividad de producción de droga”.



En el mejor de los casos, a la población la obligarían a vender sus tierras, y en el peor, las ocuparían temporal o indefinidamente. Y lo harían, según los conocedores de la situación, ante la mirada indiferente de la FAN y otras fuerzas de seguridad del Estado venezolano.



De allí que el líder opositor Juan Guaidó les hiciera, nuevamente, un llamado, tras conocerse de la toma más reciente en Seboruco: “Fuerza Armada, la orden es sencilla: ejercer soberanía y hacer cumplir la Constitución”.



Según cuenta Vera y confirman otros testimonios, las avanzadas territoriales del Eln siguen un guion similar: llegan, reúnen a la población y le imponen reglas.



“Ellos intentan, y lo logran, imponer el orden en las comunidades donde llegan. Y no hay fuerza de poder que se les imponga ni los contrarreste. Por eso es que hemos venido denunciando la permisividad de los representantes del gobierno usurpador, incluso de la FAN, que pareciera que existiera entre ellos un contubernio”, acotó la parlamentaria.



Según el testimonio recogido por la periodista venezolana especializada en la fuente militar Sebastiana Barráez, fue esto lo que sucedió el 24 de julio, cuando el Eln tomó control de otra población de Seboruco y obligó a todos sus habitantes a asistir a una reunión encabezada por alias Yirson.



“Son nuevos actores que han estado en este tiempo actuando en la zona, al igual que, por ejemplo, la comandante del frente ‘Gustavo Villamizar’, en el municipio Lobatera, alias Selva”, acotó Tarazona.



De acuerdo con cifras de la fundación Insight Crime, el Eln tiene presencia en al menos la mitad de los estados de Venezuela.



Fundaredes también ha detectado recientemente una actuación acelerada de esta guerrilla en Barinas, específicamente en la ciudad de Socopó, a través de un nuevo frente con la denominación de la reserva venezolana Ticoporo.



El 20 de julio, EL TIEMPO reveló un video en el que alias Edward, uno de los miembros más antiguos y poderosos del beligerante Frente de Guerra Oriental del Eln, le jura lealtad absoluta a Nicolás Maduro. Para Tarazona, estas acciones recientes se suman a dicho video.



El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, y como advierte Insight Crime, no reconoce oficialmente al Eln como un aliado, “aunque su administración le ha dado la bienvenida a la presencia del grupo en Venezuela y considera a las guerrillas como un activo estratégico”.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS