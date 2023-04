Aún la justicia venezolana no ha informado de manera oficial sobre la captura del colombiano Álvaro Pulido, socio del barranquillero Álex Saab, preso en Estados Unidos acusado de manejar un esquema de corrupción y ser testaferro del mandatario venezolano Nicolás Maduro.



Ante la detención, ocurrida la noche del lunes y confirmada por agencia de noticias, surgen varias interrogantes, sobre todo porque no es novedad el accionar de Pulido, quien tiene procesos abiertos ante la justicia estadounidense, de Ecuador y Colombia.

Si Saab –quien es defendido por Nicolás Maduro- y Pulido son socios ligados al gobierno venezolano ¿cómo es que ahora es detenido? ¿Podría estar Saab colaborando con EE. UU. y la detención de pulido es un castigo?



Las mismas interrogantes se las hace Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2015 y quien se desempeñó como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado durante el interinato de Juan Guaidó.



Paparoni habló con EL TIEMPO y esto fue lo que dijo.

¿Qué evidencia la captura de Álvaro pulido a manos del propio chavismo?

Cuando Pulido es sancionado no solo por la Oficina de Control de Activos, sino que tiene juicios en EE. UU., en Ecuador y Colombia, es sospechoso que muchos años después de repente el régimen se dio cuenta que Álvaro Pulido es corrupto. Yo creo que no es una lucha contra la corrupción sino una purga mezclada con el bandidaje, que si no me das dinero te meto preso.



Pulido estuvo preso por pertenecer al Cartel de Bogotá. Llegó a Venezuela a través de Piedad Córdoba y desde el año 2014 ha estado en los esquemas de corrupción de Maduro. Fue socio de los sobrinos de Cilia Flores, ahora hoy está preso por haber desaparecido 1.500 millones de dólares de Pdvsa.

Carlos Paparoni, diputado venezolano. Foto: Cortesía

¿Es una declaración de que Álex Saab es parte del entramado de corrupción?



No existe ninguna duda. No existe la menor duda de que Pulido, alias “el cuchi” pueda tener ejercicios económicos en Venezuela en los cuales no esté representado Álex Saab. Estoy convencido que vamos a ver un bajón en la campaña del “Free Álex Saab” y es una campaña que viene del propio Pulido porque ellos se retroalimentan. Los mismos vínculos de Saab con Maduro, son los de Álvaro Pulido.



La pregunta es ¿qué ocurrió con Cilia Flores y Álvaro Pulido como para que tomen esta acción?

¿Tendrá que ver la captura de Pulido con alguna retaliación en contra de Saab por presumirse que colabora con la justicia de EE.UU.?

El 90 por ciento de este tipo de demandas termina en negociación y cuando analizamos personas con su perfil, empresarios colombianos, todos colaboran. No tengo dudas que él (Saab) vaya a colaborar.



Puede ser una retaliación, o alguien se está disputando esos espacios de Saab, como los hermanos Morón Hernández aliados de Nicolás Maduro Guerra.



¿Es una muestra del chavismo para congraciarse con EE.UU.?

Yo creo que no porque esto no es un proceso contra la corrupción, es un pase de factura. No sabemos qué ha pasado con Tareck El Aissami, Samar López o “el gordo Méndez”.



Aquí faltan nombres como los hermanos Calí. Personas relacionadas a Iván Hernández Dala de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge Rodríguez) han llenado espacios. El rol de Diosdado Cabello en todo lo que ha sido la trama.



No es el Dgcim el que está accionando. Es el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el que ha estado actuando teniendo como jefe a Gustavo González López. El circuito judicial fue sustituido con personas ligadas a Cabello. Es una repartición de cuotas sin ser claros de cuánto es el desfalco.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

