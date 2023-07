En una nueva entrega de Dossier Venezuela, el comunicador Lenin Danieri, habló sobre los problemas que enfrentan los pacientes crónicos en medio de la crisis de electricidad y recursos que afronta el país vecino.



Los apagones, que comenzaron en el 2009, se han convertido en una constante que afecta a diversas personas, especialmente a quienes tienen enfermedades crónicas.



Ese es el caso de María Ortega, una mujer que tiene un problema en los pulmones desde hace varios años. Su hijo, Sergio, cuenta que cada vez que se va la luz, María se ve afectada por las altas temperaturas y el ahogo que ocasiona el no tener aire acondicionado ni ventiladores.

Además, el alto costo de los medicamentos también tiene repercusiones en la familia de la mujer.



"A veces tenemos que hacer el sacrificio de pasar un día entero sin comer para así poder comprar los medicamentos", dijo el hombre.

Otro caso es el de Angie Hoyos, una joven madre que perdió a su hijo por falta de insumos médicos. De acuerdo con la mujer, al llegar al primer centro de salud, le dijeron que no tenían incubadoras y que debía buscar otro lugar.

En el segundo hospital fue lo mismo. Aun así, tuvo allí su pequeño, quien 24 horas después falleció al no poder ser atendido correctamente debido a que no tenían insumos.

"No había incubadoras sueltas (...) Si no había, me hubiesen dicho... Pero no dijeran nada", explicó, relatando que ese fue el problema en el segundo centro médico.

DOSSIER VENEZUELA

