El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos creció un 113 % en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2022, impulsado, principalmente, por la reanudación de las operaciones de Chevron en el país caribeño, dijo este miércoles a EFE el gerente general de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), Luis García.



De enero a junio de 2023, el intercambio alcanzó los 2.610 millones de dólares, cuando en el mismo lapso del año pasado llegó a los 1.225 millones, según un informe de la cámara.

García explicó que la licencia a Chevron para retomar operaciones en

Venezuela, otorgada por el Gobierno estadounidense en noviembre pasado tras la reanudación del diálogo político entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición -ahora congelado-, "ha ayudado a que ese intercambio suba".



Venamcham indicó en el informe que las exportaciones petroleras hacia el país norteamericano -que representaron el 86 % del total- fueron de 1.209 millones de dólares en el primer semestre de 2023, un crecimiento del 122.392,4 % respecto al mismo período del año pasado, cuando alcanzaron los 987.000 dólares.





El total de exportaciones hacia EE.UU., incluyendo las no petroleras, subieron un 555 % hasta los 1.396 millones de dólares, según el documento.



Por otra parte, las importaciones desde el país norteamericano pasaron de 1.013 millones de dólares a 1.214 millones, un alza del 19,8 %. García señaló que, a pesar de las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela, "hay negocios que se siguen desarrollando de manera 'normal' entre ambas naciones" y destacó el crecimiento en las "importaciones provenientes" del país norteamericano.



"Hay sanciones, pero no es bloqueo", aseguró el gerente general de Venamcham, un argumento contrario al sostenido por el Gobierno de Nicolás Maduro, que insiste en que Venezuela enfrenta un "bloqueo criminal", del que exige su levantamiento.



El pasado julio, la llamada revolución bolivariana pidió al Ejecutivo de Joe Biden "retomar la ruta del respeto mutuo, de la convivencia pacífica y de la diplomacia que

Venezuela siempre ha estado dispuesta a transitar".



EE.UU., bajo el mandato de Biden, ha tenido varios acercamientos con el Gobierno venezolano, incluyendo viajes de funcionarios estadounidenses a Caracas, donde no existe representación diplomática, después de que ambos países rompieran relaciones en 2019.

EFE