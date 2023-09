Hace un año, Colombia y Venezuela restablecieron las relaciones comerciales suspendidas desde 2015. El comercio bilateral ha ido dando pequeños pasos y desafiando algunas trabas tanto jurídicas como políticas.



Sin embargo, el reto de los empresarios colombianos es recuperar espacios y expandirse más allá de la frontera, en donde hay mayor agilidad e intercambio comercial. Sin embargo, países como China, Estados Unidos o Brasil llevan la delantera.

Para ello, este 27, 28 y 29 de septiembre se realizará una macrorueda de negocios en Caracas, en la que se espera –según datos aportados por Procolombia- que más de 200 empresarios de ambas nacionalidades, intercambien propuestas.



En una conferencia de prensa hace unas semanas, Carlos Luna, director de la oficina de Procolombia en Venezuela, destacó que la idea es integrar las cadenas productivas d ambos países y que se ha avanzado en actualización de acuerdos y protección a los inversionistas.



Según fuentes del portal especializado en comercio, trademap.org, para 2022 las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, ubican en el puesto número 11 al país neogranadino. Mientras que China, Turquía, España y Estados Unidos están por encima.



Las importaciones desde Colombia hacia Venezuela, se ubica en el puesto cinco. Primero está China, Estados Unidos y Brasil. Colombia se pelea el puesto con los turcos.



Fuentes del sector comercio dijeron a EL TIEMPO que hay mucha disposición de los empresarios venezolanos de trabajar con sus vecinos, que incluso, hay una capacidad instalada de 60 por ciento en Venezuela que no está siendo utilizada y que podría ser beneficiosa para ambos.



Datos de la presidencia colombiana estiman que a un año de restablecer relaciones con Venezuela, Colombia ha exportado 600 millones de dólares. En 2022, las exportaciones totales de Colombia a Venezuela alcanzaron los 632,2 millones de dólares, 90,9 por ciento más que en 2021.

Comercio entre Colombia y Venezuela Foto: Captura de pantalla

Algunas trabas entre Colombia y Venezuela

Los mecanismos de pagos y legalidad han sido parte de las trabas. Por ejemplo, hay empresarios que temen que la falta de seguridad jurídica por parte de Venezuela, haga que se cometan errores del pasado, como viejas contraídas por Caracas que nunca fueron saldadas.



Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela también preocupan, pues las inversionistas temen ser sancionados o incluso algunos pagos son rechazados si se realizan a empresas del Estado.



El reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sería de gran ayuda –así lo han expuesto los empresarios- pues se facilitarían hasta temas migratorios y de movilidad.



La CAN cuenta con un orden jurídico andino que permite a los gobiernos adoptar normas comunitarias de obligatorio cumplimiento y políticas en temas de interés común. Se lee en su portal que el mecanismo logró que el 100% por ciento de los productos de origen andino circulen sin pagar aranceles dentro de la CAN.



“Conseguimos que nuestro intercambio comercial en la subregión esté compuesto mayoritariamente por productos manufacturados, que son los que generan más empleo. Contamos con un completo Régimen de Propiedad Intelectual que protege las creaciones del intelecto humano. Tenemos derechos ciudadanos como viajar con documento de identidad, sin necesidad de visa ni pasaporte”, detalla la CAN.



El presidente Gustavo Petro ha pedido que Venezuela regrese al organismo que abandonó en 2006 para ingresar al Mercosur, en donde está suspendida.

Los últimos reportes dan cuenta que Venezuela exporta a Colombia productos de petroquímica, materias prima y metales, mientras que Colombia ha exportado alimentos y medicamentos.



Se espera que las conclusiones de la macrorueda de negocios estén disponibles al finalizar la jornada, en la que participarán el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia a través de ProColombia, el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

