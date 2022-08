Acuerdos futuros, conversaciones y promesas. Así ha transcurrido el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, pero sin dejar nada concreto. Aún los embajadores designados no han iniciado funciones y la frontera se mantiene a la expectativa después de dos semanas de la toma de posesión de Gustavo Petro.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha mostrado su interés por retomar los lazos con el país vecino, pero desde Bogotá la respuesta parece un poco más lenta. Incluso, Caracas fue la que nombró primero embajador, puntualmente al diplomático Félix Plasencia.

No obstante las muestras de ambos países, que incluyen a los empresarios y a la sociedad civil, quienes se han reunido en varias oportunidades —la última vez el 18 de agosto, en Norte de Santander—, el camino es complejo.



Así lo confirma la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol). Su presidente, Luis Alberto Russián, cree que aunque todos los anuncios apuntan a un restablecimiento comercial, "quizás por lo complejo y amplio no se está dando todavía", pero afirma que "en cuestión de semanas seguramente pueden darse señales concretas sobre el tema comercial".



Y es que analistas anticiparon que estrechar lazos nuevamente no sería tan rápido. En Venezuela hay 16 consulados colombianos, y Colombia tiene nueve venezolanos. Además, el tema fronterizo requiere adecuar la infraestructura de los puentes por los que no transitan vehículos de carga desde 2015.



"Embajador, vaya usted mire a ver cómo está la casa de Colombia allá", le dijo Petro a Armando Benedetti, durante su toma de posesión como embajador en Caracas.



En ese mismo discurso, el Presidente colombiano reconoció que el restablecimiento era un proceso y que "ya vendrán los problemas y habrá que afrontarlos en su debido momento".

🔴 #EnDirecto | Posesión de Armando Benedetti como Embajador de Colombia en Venezuela. #ComienzaTuGobierno https://t.co/NFp88G87A5 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 25, 2022

Maduro, por su parte, se ha mostrado dispuesto a estrechar lazos con Petro. Incluso propuso a su homólogo la creación de una zona económica binacional en la frontera a través de las zonas económicas especiales, que con incentivos tributarios busca atraer la inversión extranjera.



Sin embargo, fuentes consultadas por EL TIEMPO creen que hay temor a una avalancha de productos colombianos que ingresen de manera legal a Venezuela.



"Aún no hay una fecha definida, veo poca voluntad del lado venezolano", le dijo a este diario una fuente cercana al proceso de reapertura comercial de la frontera.



Entre 2007 y 2008, el comercio binacional alcanzó casi los 7.000 millones de dólares, a diferencia de los 200 millones que acumula este año y que, según las estimaciones de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), al cierre de 2022 podría ser de 1.200 millones de dólares.



Desde Cavecol mantienen la expectativa positiva y creen que los pasos que se están dando son los necesarios para conducir al restablecimiento.



Sin embargo, aunque Maduro ha dicho frente a los empresarios que hay que estar preparados en la oferta de bienes para exportar y que el caucho podría ser uno de ellos, aún sigue sin concretarse acuerdo alguno.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

