Nuevamente, Nicolás Maduro fue señalado este martes de cometer crímenes de lesa humanidad. Esta vez, por parte la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en su tercer informe sobre Venezuela.



La misión de la ONU entrevistó a 246 personas y documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, perpetrados por agentes de los servicios de inteligencia, desde 2014 hasta la actualidad. Entre las víctimas había en su mayoría opositores, activistas, exmilitares y periodistas.



Según la ONU, las órdenes fueron emanadas directamente de Maduro a los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar, pero también figuran colaboradores cercanos, como Diosdado Cabello, en la cadena de mando para la comisión de los crímenes.



Diosdado Cabello fue acusado como uno de los responsables de los crímenes. Foto: Prensa Psuv

¿Cómo afecta la relación con Colombia?

Desde hace varios días, un grupo de países promovía la renovación del mandato de expertos sobre Venezuela y la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Colombia, Argentina y Honduras no se sumaron, pero sí lo hicieron Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú, además de Estados Unidos.



Para que sea renovado el mandato de la Misión, es necesario que entre los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos.



Antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, Colombia hubiese sido uno de los primeros en solicitar la renovación de la misión, a la par que lo hacía Estados Unidos. Pero, ahora, incluso considera retirar la solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) de seguir la investigación contra Venezuela por los crímenes cometidos.



Toda esta relación que está tratando de abrir con Venezuela se complica en la medida en que está estableciendo relaciones con un tirano FACEBOOK

¿La razón? Parece que la política de Petro, que si bien ha mantenido un discurso pro-derechos humanos, será pragmática en cuanto a Caracas, con quien ha comenzado a recuperar las relaciones rotas. Eso supone un acercamiento con Maduro, tanto que se espera que el próximo 26 se vean las caras en lo que han llamado la reapertura de la frontera.



¿Podría entonces la presión internacional sobre Maduro, deteriorar el principio del restablecimiento de relaciones? Para analistas, al presidente colombiano no le conviene parecer un aliado de su homólogo venezolano, al menos no tan notorio.



“La causa de los derechos humanos para Petro es importante, es fuente de legitimidad de su gestión, entonces toda esta relación que está tratando de abrir con Venezuela se complica en la medida en que está estableciendo relaciones con un tirano”, dice a EL TIEMPO Alonso Domínguez, coordinador de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad.



Incluso durante la campaña presidencial, Petro llamó “asesino de estudiantes” a Maduro, pero poco después aseguró que restablecería las relaciones y así lo ha venido haciendo.



El interés comercial binacional parece estar por encima, además que construir nuevamente la relación consular parece urgente, sobre todo por los casi 5’000.000 de colombianos que viven en Venezuela.

El impacto del informe

Sara Fernández, integrante de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), comentó que el informe deja en evidencia “una vez más” que estos hechos forman parte de una estructura y un patrón ordenado por el gobierno, y no de hechos aislados.



"La Misión no es un tribunal, sino que utiliza toda la evidencia con el estándar de prueba de motivos razonables para sacar las conclusiones, estas conclusiones deben ser utilizadas como indicios para que la jurisdicción venezolana investigue. Pero si no quiere investigar puede continuar el fiscal de la CPI con la investigación, pero en todo caso es un tribunal el que debe determinar la responsabilidad individual”, recalca Fernández.



Fernández también precisó que la Corte Penal Internacional no tiene límites para incorporar a sus investigaciones violaciones que no hayan formado parte del examen preliminar, por lo que nuevos crímenes que forman parte del reciente informe pueden ser investigados si así lo considera, más aún teniendo el nuevo elemento de la premiación reciente a perpetradores.



Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

El apoyo de Colombia era pieza fundamental para las denuncias contra Maduro. Ahora, sin esa presión, Estados Unidos debe recurrir a otros gobiernos para presionar o seguir haciéndolo por su cuenta.



Ya los funcionarios de Joe Biden han expresado que no tienen “paciencia infinita” y que, si el chavismo no vuelve a las negociaciones con la oposición, vendrán más sanciones, cuestión que podría generar malestar en el vecino país, que intenta más bien incorporar a Venezuela a la región, integrarla otra vez a la Organización de Estados Americanos y a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Tampoco hay que dejar de lado que, a través de una misiva, Petro le ha solicitado a Maduro participe en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), a lo que el presidente venezolano ha dicho que si, es decir, desde Colombia no se verá ninguna presión, al menos pública y contundente, sobre los enjuiciamientos a Maduro por el tema de derechos humanos.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

