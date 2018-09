Colombia no firmó rechazo de Grupo de Lima sobre intervenir Venezuela

Solo 11 de los 14 países que hacen parte del Grupo de Lima rechazaron cualquier intervención en Venezuela.



A través de un comunicado dado a conocer por la cancillería de Perú, se expresó la preocupación y el rechazo "ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela"

El texto no fue suscrito por la totalidad de los países miembro. Según el documento revelado solo aparecen los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



Colombia, Canadá y Guyana, también parte del grupo, no suscribieron el documento.



Fuentes de la Cancillería confirmaron a EL TIEMPO que Colombia no adhirió al documento del Grupo de Lima. Sin embargo, aún no ha habido otro pronunciamiento.



Los miembros afirmaron en el comunicado que siguen dando apoyo para superar la crisis del vecino país. En ese sentido, abogaron por "una salida pacífica y negociada" para restaurar la democracia en Venezuela y a superar la "grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país", por lo que reiteraron que continuarán promoviendo iniciativas para este fin en el marco del derecho internacional.



Además, instaron una vez más al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a "poner fin a las violaciones a los derechos humanos, a liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que hoy vive Venezuela".



El comunicado surgió solo unos días después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ara superar la crisis venezolana.



Almagro estuvo en Cúcuta para comprobar el masivo flujo de venezolanos que emigra a diario por la escasez de alimentos y medicinas. Allí aseguró "que las acciones diplomáticas están en primer lugar", pero no se pueden descartar otras como la intervención militar, dada la gravedad de la situación.



En respuesta a esas palabras, el Gobierno venezolano anunció que denunciará a Almagro ante Naciones Unidas (ONU) por supuestamente promover una intervención militar " de forma vulgar y grotesca", según su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.



Además, consideró que la estabilidad de América Latina está "seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA".



Y advirtió que el uruguayo "pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas" en el continente americano.



El Grupo de Lima es una plataforma que fue creada por iniciativa del Gobierno

de Perú para denunciar un quiebre del orden democrático en Venezuela ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad no reconoce.



