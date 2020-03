Alcalá, exgeneral acusado de narcotráfico, se declara no culpable

El general venezolano retirado Clíver Alcalá, inculpado por el gobierno estadounidense de liderar una conspiración de narcotráfico junto al presidente Nicolás Maduro, se declaró no culpable ante un juez federal de Nueva York en una audiencia por Skype, según indicó un portavoz de la fiscalía de Manhattan.



Alcalá, que vivía en Colombia, se entregó el viernes pasado en ese país a las autoridades estadounidenses.



El lunes se declaró no culpable de los cargos ante el juez federal de Manhattan Paul Davison, indicó la corte en documentos archivados este martes. "Su presentación fue vía Skype", dijo un portavoz de la fiscalía.



Se desconoce dónde está Alcalá, aunque se presume que aún está en Colombia. Su nombre no figura en el registro de la oficina federal de prisiones de Estados Unidos. La fiscalía del sur de Manhattan no quiso indicar dónde está detenido y los abogados de Alcalá no respondieron aún al pedido para comentar la información.



Cliver Alcalá fue acusado el pasado jueves de narcotráfico junto con otros 14 funcionarios y exfuncionarios del régimen de Maduro. Foto: Gobierno de EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos acusó el jueves pasado de narcotráfico a Maduro y 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos, entre ellos Alcalá, cercano colaborador del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.



Maduro y los otros señalados, así como un empresario venezolano y dos exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez y Jesús Santrich, fueron acusados de usar la cocaína "como un arma" contra Estados Unidos en las últimas dos décadas, ganando de paso cientos de millones de dólares.



El general Alcalá se retiró de las fuerzas militares en 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez, que fue presidente de 1999 a 2013. Entonces se convirtió en opositor a Maduro, huyó a Colombia y respaldó al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela.

El general Alcalá se retiró de las fuerzas militares en 2013 y se convirtió entonces en opositor a Maduro

Estados Unidos había ofrecido hasta 10 millones de dólares de recompensa por información que condujera a la captura o procesamiento judicial de Alcalá.



Estas 15 inculpaciones son el último intento del gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Maduro, a quien considera un dictador. Washington ofrece hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que lleve al arresto del presidente venezolano.



La próxima audiencia de Alcalá previa a su juicio fue fijada para el 26 de junio, frente al juez de Manhattan Alvin Hellerstein.



AFP