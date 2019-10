Claves para entender la deuda de Venezuela que atormenta a Maduro

La crisis que afronta Venezuela desde hace unos años y que ha desembocado en problemas humanitarios, económicos y de política internacional no es ninguna novedad.



Sin embargo, el tema de la deuda que el régimen venezolano retomó al anunciar el pasado viernes que buscará contactar a sus tenedores para intentar una renegociación, tras un fallido proceso impulsado hace dos años, puso de nuevo en el mapa otro de las grandes presiones que debe enfrentar el país latinoamericano.



Estas son las claves para entender en qué va la deuda de Venezuela, que ronda los 185.000 millones de dólares.



En el 2017 Maduro ya había anunciado una renegociación de la deuda, pero el proceso se congeló en medio de la crisis política del país, a lo que se sumaron las sanciones impuestas por Washington que impiden a ciudadanos y empresas de Estados Unidos reunirse con funcionarios venezolanos.



De acuerdo con un informe que realizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2018, la contracción de la actividad económica, la creciente inflación y la merma en la capacidad productiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) afectaron las finanzas públicas de Venezuela, que pese a la recuperación experimentada por el precio del petróleo en 2017 y en los primeros meses de 2018, todavía requiere de un elevado financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las sanciones que impuso el Gobierno de Donald Trump al régimen de Maduro, hacen todavía más difícil que Venezuela se sobreponga a la crisis económica que está viviendo. Foto: AFP

¿Es posible saber cuánto debe Venezuela y en qué estado está la deuda?

Según Giovanni Reyes, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, es muy difícil dar una cifra exacta porque no se conocen informes oficiales que confirmen el monto de cuánto debe Venezuela. Sin embargo, se estima que ronda los 185.000 millones de dólares.

¿Con quiénes está endeudada Venezuela? (países, inversionistas extranjeros, empresas)

Reyes afirma que los dos países con los cuales Venezuela sostiene una deuda económica alta son Rusia y China.



Según el Centro para los Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington (CSIS, por sus siglas en inglés), Venezuela ha sido con unos US$62.000 el principal receptor de fondos chinos de América Latina.



Por otra parte, Venezuela realizó su más reciente pago de deuda a Rusia en virtud de un acuerdo de reestructuracion de 3.150 millones de dólares en rublos después de que las sanciones de Estados Unidos le impidieran realizar transacciones en dólares.

Venezuela realizó su más reciente pago de deuda a Rusia en virtud de un acuerdo de reestructuracion de 3.150 millones de dólares en rublos. Foto: EFE

¿Cuáles son los antecedentes de esa deuda?

Según Reyes, la deuda de Venezuela entre el 2008 y el 2009 no era tan alarmante y rondaba los 50.000 millones de dólares.



Sin embargo, el analista afirmó que en los tiempos en los cuales las exportaciones internacionales de materia prima de América Latina tenían precios altos y favorables para la región, Venezuela no se concentró en pagar la deuda, sino en continuar el endeudamiento para no devaluar su moneda.



Luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez en el 2013, Maduro asumió una política económica caracterizada por un mayor endeudamiento para compensar las deudas adquiridas por los bajos ingresos que registra el petrolero.

Luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez en el 2013, Maduro asumió una política económica caracterizada por un mayor endeudamiento. Foto: AFP / Andrew Alvarez

De acuerdo con Sebastián Chacón, Director del programa de Economía del Politécnico Grancolombiano, el régimen venezolano entró en incumplimiento de pagos desde el año 2017. También coincide con las sanciones que le ha impuesto el Gobierno de los EE. UU. con relación a la banca internacional.



Por otra parte, de acuerdo con la CEPAL, el 2017 fue un año crítico para la economía venezolana que reflejaba la gravedad de la deuda adquirida.



Según el informe del organismo, el PIB de Venezuela cayó por cuarto año consecutivo en 2017 y la producción de crudo disminuyó un 13,7%, si se comparan los niveles de producción petrolera que fuentes secundarias dieron a conocer a la OPEP en diciembre de 2016 y en diciembre de 2017.

La contracción de la actividad económica, la creciente inflación y la merma en la capacidad productiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) afectaron las finanzas públicas de Venezuela. Foto: Reuters / Carlos Garcia Rawlins

En el caso de la producción de crudo venezolano, este sería el tercer año con caídas desde 2013. En 2017 también se aceleró la inflación, por lo cual la economía atravesó su primer episodio multianual de inflación de tres o más dígitos.



En ese mismo año también aumentó el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios, del tipo de cambio oficial y paralelo y del salario mínimo.

Finalmente, de acuerdo con el historiador Nicolás Penett las políticas macroeconómicas que caracterizan al régimen de Maduro y que llevaron a Venezuela al nivel de endeudamiento que sostiene actualmente, son las siguientes:“una dependencia constante y casi que exclusiva de la renta petrolera, el aumento considerable del aparato del Estado y de las políticas de subsidios, la escasa presencia en inversiones o reservas internacionales de largo plazo que garantizaran un paliativo en momentos de déficit.”

¿Hay proyecciones que indiquen que Venezuela pueda en algún punto saldar esa deuda?

Los expertos consultados coinciden en que, con las condiciones económicas actuales del país, es imposible que Venezuela logre saldar su deuda.



Además, Chacón argumentó que “Venezuela en este momento debe priorizar el tema humanitario, los temas sociales y después el dinero que puedan recibir irá en cumplimiento de sus obligaciones financieras con sus acreedores”.



Por su parte, Reyes también considera que las sanciones que impuso el Gobierno de Donald Trump al régimen de Maduro, hacen todavía más difícil que Venezuela se sobreponga a la crisis económica que está viviendo.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con Reuters y Bloomberg