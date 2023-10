Claves del acuerdo entre chavismo y oposición para celebrar 'elecciones libres' en 2024

El Gobierno y la oposición de Venezuela firmaron este martes dos acuerdos que comprenden derechos y garantías electorales además de la protección de recursos del país en el exterior. Las delegaciones plasmaron sus rúbricas en Barbados luego de un año de congelamiento de conversaciones formales, cuando se suspendió la mesa de México.



(Lea además: Chavismo y oposición acuerdan celebrar presidenciales en el segundo semestre de 2024)



Lo más llamativo del acuerdo es el compromiso –sobre todo del oficialismo- de unas elecciones libres, lo que se traduce en un reconocimiento implícito del control del Estado sobre los procesos electorales. Pero, más allá de eso, de las garantías, algo que siempre ha reclamado la oposición.

El Gobierno básicamente se ha comprometido a respetar la Constitución venezolana, una actitud que en teoría no debe necesitar de un compromiso firmado cuando se trata de la Carta Magna, pero, para los opositores, representados en la Plataforma Unitaria, es un paso que ha conllevado mucha “paciencia”.



Los acuerdos se pueden resumir de esta manera: las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, observación internacional, apertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior, búsqueda de mecanismos para defender los activos de Venezuela en el exterior en especial la petrolera Citg, y, por último, se acordó rechazar las pretensiones de Guyana sobre el Esequibo, además de la defensa del territorio como la Fachada Atlántica.



(Lea también: Chavismo y oposición de Venezuela anuncian reinicio de la mesa de diálogos)



Para Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Nicolás Maduro, “este primer acuerdo parcial debe conducir al levantamiento progresivo de las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país y así iniciar un proceso de recuperación del estado de bienestar de nuestro pueblo, que nunca debió ser vulnerado”.



Mientras que para Gerardo Blyde, jefe de los opositores, "los venezolanos necesitan que los acuerdos no solo alcancen objetivos políticos, sino que permitan recuperar las instituciones, la economía y crear oportunidades para cada venezolano", sentenció al finalizar la firma del acuerdo.



Pero, ¿qué faltó en estas negociaciones?



No se logró – por el momento- la liberación de presos políticos ni la participación en las presidenciales de los opositores inhabilitados. Sin embargo, Blyde recalcó que se abría la ruta para ello.

Este primer acuerdo parcial debe conducir al levantamiento progresivo de las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país y así iniciar un proceso de recuperación del estado de bienestar de nuestro pueblo, que nunca debió ser vulnerado. pic.twitter.com/FlyxIxQdx9 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) October 18, 2023

Pero Jorge Rodríguez fue enfático al decir que los inhabilitados seguirían bajo esa condición porque son decisiones de las instituciones y, por ende, hay que respetarlas. Además, se refirió a que ciertamente habrá garantías electorales para los procesos enmarcados en el cronograma del Consejo Nacional Electoral y, por ejemplo la primaria opositora no era uno de ellos.



Para Luis Vicente León, director de la firma Datanalisis, ya Maduro lo había asomado y Rodríguez lo ratificó: la negativa de que se inscriban los inhabilitados. “Es una línea roja que no cruzarán y de la cual no dependen los acuerdos informales”, sostiene el analista.

Comunicado de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación luego de la firma del Acuerdo Parcial para los derechos políticos y electorales. pic.twitter.com/dt6UCOEbOr — Delegación de la Plataforma Unitaria - Negociación (@DelegacionUVzla) October 17, 2023

Levantar inhabilitaciones daría pie a que la opositora María Corina Machado, quien lidera las encuestas no solo para la primaria sino ante unas posibles presidenciales, gane o de un golpe muy duro al chavismo, y por eso el Gobierno no quiere cruzar esa línea roja de la que habla León.

Este acuerdo representa un paso necesario para la continuidad de un proceso de diálogo inclusivo y la reinstauración de la democracia en Venezuela. FACEBOOK

TWITTER

Para Estados Unidos y la Unión Europea, además de otros países, es “favorable” el acuerdo político. “Este acuerdo representa un paso necesario para la continuidad de un proceso de diálogo inclusivo y la reinstauración de la democracia en Venezuela”, aseguró la embajada de Estados Unidos para Venezuela.



Aunque no quedó plasmado en el papel la liberación de presos políticos, es probable que haya algunos gestos o al menos que sean excarcelados los estadounidenses presos en Caracas. ¿Esto a cambio de qué? De concesiones y levantamientos de sanciones.



Sobre este punto tampoco hubo un acuerdo pero se sabe que se trabaja en ello, y una muestra es que Estados Unidos emitió una licencia particular a Trinidad y Tobago para proyecto conjunto de gas con Venezuela en la zona de Dragón. La licencia permite la participación de empresas estadounidenses y el pago directo a Venezuela.

Facebook Twitter Linkedin

Plataforma Unitaria Foto: Cortesía

Sin embargo, no todos están contentos con los acuerdos. La opositora María Corina Machado asegura que no es parte de la negociación y que por ende no conoce los alcances de lo firmado.



“El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos, al no precisar acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024”, dijo este miércoles en un comunicado.



Para César Pérez Vivas, candidato a las primarias de este 22 de octubre, “tras una negociación express en Barbados, nos encontramos con un "acuerdo" para respetar lo que es un mandato de la Constitución. Este es un acuerdo chucuto (incompleto) que no cubre las expectativas de quienes exigimos pleno respeto a los derechos humanos”, escribió en la red social X, antes Twitter.



Mientras que para Delsa Solórzano, también candidata, no hay manera de respaldar los diálogos. “No me puedo sentir identificada con un proceso del cual no he sido parte”.



Para algunas analistas, como el politólogo Leandro Rodríguez, todos estos acuerdos llegan por la sencilla razón de que la Plataforma Unitaria no quiere perder legitimidad ante lo que será el triunfo de Machado en las primarias, lo que abre las puertas a una fuerza política que no se ve representada por la Plataforma.



Sin embargo, hasta ahora, pocos han sido los resultados tangibles de otros acuerdos firmados entre oposición y Gobierno, incluso Barbados ya había tenido un primer capítulo en 2019, que, según ese país, finalizaba con éxito este lunes con las rúbricas de todos los asistentes.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS