CIDH otorga medidas cautelares de protección a Guaidó en Venezuela

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer las medidas cautelares de protección a Juan Guaidó y su familia debido a que "se trata actualmente de la figura más visible de oposición en un contexto de gran algidez política y gran convulsión social que ha llevado a la movilización de miles de personas en las calles de Venezuela, donde ya se han producido hechos de violencia".

Por lo anterior y, de acuerdo al documento, el organismo evaluó la detención temporal de la cual fue víctima el presidente interino, por funcionarios del SEBIN el 13 de enero de 2019, además de otros riesgos inminentes de los cuales podría salir damnificado.



Además, la Comisión reconoció que, de manera inmediata, se adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y aplicar las sanciones pertinentes. En este momento Guaidó no contaba con algún esquema de protección que impidiera que fuera sustraído de su vehículo. Asimismo no se conoció su paradero mientras duró la detención.



"La Comisión consideró que en sí mismo representa especial preocupación que un grupo de agentes del SEBIN hubiesen planificado y logrado la detención del propuesto beneficiario en tales circunstancias", expresa el comunicado.



El organismo pidió que se lleven a cabo las siguientes acciones: "a) que se adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y garantice la seguridad del señor Juan Gerardo Guaidó y su núcleo familiar de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".





ELTIEMPO.COM