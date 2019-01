¿Quién es el juez que era cercano a Maduro y ahora lo critica?

Temiendo por su vida, la de su esposa y la de sus hijas, el magistrado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Christian Zerpa, huyó de su país con rumbo a Venezuela.



Su viaje, según explicó él mismo al canal Florida EVTV, también fue una forma de protestar contra el nuevo mandato presidencial que asumirá, el próximo jueves, Nicolás Maduro. “Es una manera de desconocer ese gobierno”, dijo.

Su afinidad

De profesión abogado, Zerpa fue elegido en el 2015 como uno de los magistrados de la Asamblea Nacional (AN). Antes de ese cargo fue parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, el de Maduro).



Sobre su elección en la AN, la ONG Acceso a la Justicia aseguró que no cumplía con los requisitos: no había ejercido su carrera durante 15 años, ni había sido profesor universitario durante ese mismo lapso.



A pesar de no contar con la experiencia, continúo en su puesto y cobró importancia en el 2016: redactó un fallo que le quitó poderes a la Asamblea y de paso a la oposición, que se había hecho con las mayorías en ella.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, asumirá un nuevo mandato el jueves 10 de enero. Foto: Reuters

Distanciamiento y relevaciones

"Estamos en presencia de una autocracia (el gobierno de Maduro) que ha condenado a muerte inclusive a aquellas personas que se han opuesto a su visión particular que tienen sobre el ejercicio del poder", dijo Zerpa al canal estadounidense.



Su huida se dio el pasado 16 de diciembre. Salió de suelo venezolano por San Antonio del Táchira y llegó a Colombia, donde funcionarios de Migración le ayudaron, tras “reportarles que era un alto funcionario y que su vida estaba en riesgo”, según el diario El Universal. Después, arribó a EE. UU.



En la entrevista que le dio a Florida EVTV, Zerpa comentó que su nueva postura frente al chavismo se debe a que considera que "Maduro no se merece una segunda oportunidad" como mandatario, ya que solo ha llevado "hambre, miseria y destrucción".



“Las elecciones del pasado mes de mayo (en las que ganó Maduro) no fueron libres ni competitivas", declaró, al tiempo que consideró que en su país "no hay separación de poderes y muchas de las decisiones judiciales del TSJ son instruidas desde la Presidencia”.

También aseveró que, en el 2016, fue testigo de que el gobierno de Maduro recibía instrucciones del embajador de Cuba.



Preguntado por qué había esperado tres años desde su nombramiento como magistrado para dejar Venezuela, dijo que era porque ahora era "el momento en que menos sospechas despertaba" y porque pensaba que desde adentro podía hacer más por garantizar el respeto a las instituciones.



A su juicio, hay muchas personas en las instituciones que piensan como él: "No es el país que queríamos y soñábamos, pero hay mucho miedo".



Finalmente, dijo que colaborará con el gobierno de Estados Unidos, suministrando información y respondiendo por su accionar.

Zerpa afirmó que muchas personas de las instituciones venezolanas viven en "país que no era el que queríamos y ni soñábamos, pero hay mucho miedo". Foto: EFE

Lo desacreditan

Tras las declaraciones de Zerpa, Maikel Moreno, presidente del TSJ, las desacreditó y dijo que el viaje del abogado a EE. UU. se debió a que no quiere responder por unas acusaciones de acoso sexual.



"Hay reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho", dijo Moreno.



