Diputados chavistas regresan a la Asamblea Nacional de Venezuela

Los diputados del chavismo se reincorporaron este martes al Parlamento venezolano, controlado por la oposición y luego de estar ausentes de la Cámara desde 2017, tal y como anunciaron la semana pasada tras instalar una mesa de diálogo con sectores minoritarios de la oposición.



Al grito de ¡Chávez vive, la patria sigue! y liderados por Francisco Torrealba, quien también es miembro de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), los diputados se instalaron en su curules.

El regreso del chavismo al Parlamento fue uno de los acuerdos de la llamada mesa de diálogo nacional que firmó la semana pasada Nicolás Maduro con un sector de partidos minoritarios de oposición, unos "acuerdos parciales" que además incluyen la libertad para los llamados "presos políticos".



Torrealba, quien ahora coordinará junto a Pedro Carreño, Tania Díaz, William Gil y José Sanguino, indicó que trabajarán por la reinstitucionalización del Parlamento y por ayudar a la institución a salir del desacato.



"Es una gran oportunidad para el diálogo nacional", dijo en una rueda de prensa antes del inicio de la sesión. No precisó cuántos diputados se incorporaron, pero aseguró que estaba "la amplísima mayoría, no menos de un 98 % está aquí".

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, mostró su satisfacción por el regreso de los diputados chavistas. Foto: Efe

El quórum se hizo con 100 diputados de la fracción de la opositora Unidad Democrática y 38 de la fracción del PSUV y sus aliados. Casi todos los diputados que coordinarán la bancada del chavismo son miembros de la ANC, y según dijo Torrealba eso no influye para que sigan trabajando en el Parlamento.



A la sesión del Parlamento, no se reincorporaron ni el dirigente Diosdado Cabello, quien ahora es presidente de la ANC, ni la esposa del gobernante Nicolás Maduro, Cilia Flores.



Este lunes, Maduro reconoció que la decisión del retorno al Parlamento fue consultada tanto en lo interno del PSUV como a sus aliados del llamado Gran Polo Patriótico, que reúne a los partidos afines al chavismo, quienes acordaron "dar ese paso" de incorporarse a la Cámara, que consideran en "desacato".



Hace una semana comenzó el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, cuerpo que es liderado por Juan Guaidó, a quien desde enero de 2019 más de 50 países reconocen como presidente encargado al considerar que las últimas elecciones presidenciales no contaron con todas las garantías democráticas.

'Es un reconocimiento'

Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, afirmó este martes que el retorno de los diputados chavistas luego de casi tres años de su ausencia en el espacio, es un reconocimiento claro de la legitimidad del Poder Legislativo.

«De manera implícita, el regreso de los diputados chavistas es un reconocimiento claro al Parlamento nacional y a mí como presidente encargado», dijo Guiadó en entrevista por el canal digital VPITV.Guaidó afirmó que la Asamblea Nacional es el único poder reconocido y legítimo a nivel internacional.