Atención: Chavismo y oposición venezolana acuerdan revisar inhabilitaciones políticas

A horas de que se venciera el plazo dado por Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro para eliminar las inhabilitaciones a opositores, los representantes del chavismo y la oposición acordaron la noche de este jueves revisar las inhabilidades y, de cumplirse con los parámetros, levantar las sanciones a los adversarios del Gobierno.



El acuerdo fue anunciado en un comunicado difundido por el gobierno de Noruega, país facilitador del proceso de diálogo y negociación.

Las partes pactaron un “procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (...) a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024”, se lee en el comunicado.



Así las cosas, el procedimiento acordado entre las partes establece que cada uno de los interesados en presentarse a las presidenciales del próximo año, y que hayan sido inhabilitados por la Contraloría General de la República, tendrán que acudir ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer un recurso contencioso administrativo y una solicitud de amparo cautelar.



(Lea también: ¿Ha impactado el alivio de sanciones y la venta de petróleo en la economía venezolana?)



Los interesados podrán aplicar a esta revisión entre el 1.° de diciembre y el próximo 15 de diciembre.



Según el comunicado, el TSJ será el encargado de pronunciarse sobre la demanda de revisión de la inhabilidad y tomará una decisión conforme con los términos de la Constitución venezolana.

Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de #Venezuela, Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos. pic.twitter.com/bpeR8lN1hM — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) December 1, 2023

El procedimiento indica que los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, "conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado".



Además, cada uno de los solicitantes del levantamiento de las inhabilitaciones se compromete a respetar la Constitución, "honrar y defender la patria", acatar la decisión del TSJ "que emane de este recurso" y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.



(Puede leer: Diosdado Cabello acusa a EE.UU. de ordenar renovación de sanciones de la UE a chavistas)

Facebook Twitter Linkedin

Machado es investida como la candidata para 2024. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

La administración de Joe Biden había puesto como plazo este 30 de noviembre para que Maduro permitiera la eliminación de las sanciones contra opositores, en especial la que pesa contra la candidata presidencial María Corina Machado.



También le pedía a Caracas empezar la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en el país caribeño.



De no cumplir, Washington había amenazado con reimponer varias de las sanciones que levantó hace unos días tras el acuerdo entre la oposición y el chavismo en Barbados, y que permitieron licencias de operación a Petróleos de Venezuela y algunas otras empresas mineras. Dicho levantamiento parcial mejoró el flujo económico venezolano.



El martes, Gerardo Blyde, coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria, aseguró que creían que “sucederían cosas en las próximas horas”, pero las esperanzas parecían desvanecerse cuando Diosdado Cabello, número dos del chavismo, afirmó que el levantamiento de inhabilidades no dependía del Gobierno, sino “de las instituciones que toman decisiones”.



Justo unas horas antes del anuncio de Noruega, además, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, había expresado que no habían "visto ningún progreso. Quedan 8 horas de día, así que veremos qué deciden hacer los venezolanos. Y no me adelantaré a decisiones sobre sanciones en un sentido u otro en el futuro".

El acuerdo anunciado, en todo caso, abre un camino para la eventual candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones de 2024, sobre quien pesa una inhabilidad de 15 años.



Aunque para Carlos Zambrano, analista político de la Universidad Central de Venezuela, “el chavismo no va a permitir que Machado se postule y preferirá encontrar otros mecanismos de diálogo con Estados Unidos”.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS